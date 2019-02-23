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跨小溪望遠山月老坐鎮　實地走訪南投集集泰順廊橋

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▲記者走南投泰順廊橋。（圖／記者馬叔安攝）

▲南投泰順廊橋外觀。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安、黃麒文／南投報導

記者實地走訪23日通橋的集集泰順廊橋，發現橋上不但有緊緻的木材接合工藝，在每道樑柱上的雕刻也很多樣，而橋樑的正中央有一座月下老人的神位，遠方也能看見群山繚繞，橋下則橫跨清水溪，而且上午才剛通橋，下午時已經有許多民眾前來欣賞或使用。

記者在通橋當天下午3點左右登上廊橋，實地走過橋體，發現廊橋上不僅能清晰地看到樑柱與屋頂之間的接合工法，橋的兩側還有許多類似中華傳統建築中的「吊桶」的元素，協助分散屋頂對橋體造成的負荷，同時也達到了美觀的目的。

▲記者走南投泰順廊橋。（圖／記者馬叔安攝）

▲南投泰順廊橋上能看見的建築工藝。（圖／記者馬叔安攝）

站在橋上可以感受到較明顯的風，不過以木造為主體的廊橋相當穩固，也沒有因為遊人的聚集而產生任何的晃動。橋樑的拱心部位是一座月老神位，月老遠眺前方的集集大山，神位兩側設有座位，似乎是為了提供參拜者休息，站在此處，能依稀聽見橋下清水溪的潺潺水聲。

▲記者走南投泰順廊橋。（圖／記者馬叔安攝）

▲記者實地走訪南投泰順廊橋。（圖／記者黃麒文攝）

隨著進入橋體的下坡，記者可以更靠近地觀察橋頂樑上的雕飾，其內容多以花鳥植物為主，每條樑上雕的內容與主題略有不同，進入橋樑尾端，有一座和彼端形制一樣的亭子，亭內有木椅，在亭中能遙望遠山以及一旁的武昌宮。

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關鍵字：廊橋,集集,南投,泰順,浙江

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