合照換補胎！「女超人」許淑華修車遇支持者　車行老闆：補一洞送一洞喔！

▲許淑華車子爆胎，車行老闆用合照換補胎。（圖／翻攝許淑華粉絲專頁）

地方中心／南投報導

有著「神力女超人」稱號的南投立委許淑華近日人氣高漲，過去政壇作風大膽，行事不拘泥的風格也獲得不少民眾青睞。11日清晨許淑華就在臉書PO文表示，因為車子爆胎需要補胎，而車行老闆剛好就是她的支持者，還因此用合照免費補胎，許多網友見狀也紛紛留言表示「人正真好」。

▲許淑華與車行老闆合照。（圖／翻攝許淑華粉絲專頁）



許淑華11日清晨6時許在臉書粉絲專頁上PO文寫道「會勘產業道路車子爆胎，等補好破洞要結帳時，車行老闆開心的說本來就是我的支持者，直接用合照付款。」該車行老闆還打趣的說，「補一洞還送一洞喔！」

▲有網友注意到許淑華的胎紋稍淺，建議她該換新胎。（圖／翻攝許淑華粉絲專頁）

文章一出，許多網友也紛紛留言「刷臉的感覺真好，用心做事民眾就願意相挺。」、「人正真好！」、「老闆應該會感謝那一顆“釘子”」，但也有網友注意許淑華車子的輪胎似乎已經磨損，留言提醒「 胎紋稍淺了，建議該換了。」、「委員，妳的輪胎差不多到安全線了，要注意輪胎深度...」。

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