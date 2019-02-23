全大陸不到10人會蓋！廊橋技藝列急需保護非物質文化遺產

▲南投縣「泰順廊橋」是首座在大陸以外地區興建的大型廊橋。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安、黃麒文／南投報導

建造南投集集泰順廊橋的工程師曾家快表示，在大陸會建廊橋的人「不超過10個」，因此也被列入急需保護的非物質文化遺產，而廊橋的魅力在於用3節接起來，呈現八字形，這種工藝流傳上千年，如今像南投這種大的廊橋第一次在大陸以外的地方建造，「有好東西我們互相享受。」

曾家快在接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，他從2003年開始建造廊橋，已經建了約13座，「集集人民對我們很好，把橋安全建在這裡我們都非常高興。」

曾家快表示，這座廊橋廊橋在大陸施工半年，在台灣組裝4個月，本來2016年就要來建，但當時有大陸國寶級的廊橋被洪水沖毀，為了修復，因此延到2017年才備料，並於2018年來到台灣建造。

▲廊橋工程師曾家快表示，有好東西要互相享受。（圖／記者黃麒文攝）

曾家快說，在台灣建造廊橋，「這等於是我們兩岸之間文化交流，因為整個台灣都沒有這種廊橋，有好東西我們互相享受。」

據了解，木拱廊橋分布於大陸閩浙邊界山區，大多在浙江泰順，當地因此有「中國廊橋之鄉」稱，古廊橋目前尚存30多座，其所使用的「中國木拱橋傳統營造技藝」於2009年9月30日，被列入聯合國教科文組織《急需保護的非物質文化遺產名錄》。