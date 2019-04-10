2019桃園市街頭藝人徵選　4/15日起受理報名

▲2019桃園市街頭藝人徵選，在平鎮新勢公園舉行。（圖／擷取自桃園街頭藝人粉絲專頁）



記者楊淑媛／桃園報導

我表演的夢想舞台，就在街頭。「2019桃園街頭藝人徵選」自4月15日起至5月10日開始受理報名，市府文化局將於6月15日在平鎮新勢公園公開徵選，包括表演藝術、視覺藝術及創意工藝等三類，年滿16歲的國人或取得中華民國居留證之外國人踴躍報名參加，加入桃園街頭藝人的行列。

桃園市政府文化局舉辦街頭藝人徵選，今年邁入第14屆，目前已有629組合格街頭藝人，全市也開放103處場地提供街頭藝人申請展演，報考人數近年來屢創新高，也反映出許多人都有一個表演的夢想。

▲2019桃園市街頭藝人徵選。（圖／文化局提供）

今年文化局精心安排4場熱點演出暖場加溫，分別於4月13、14日下午3時在中壢光明公園，邀請Power Angel能量天使現場演唱、張登豪花式扯鈴、黃國昇與馬維君的人像彩繪；4月20、27日下午1時在虎頭山公園福寶廣場，邀請羅懷智與王翼的薩克斯風演奏、黃建燈歡樂氣球秀、白錫石打包帶編織工藝，歡迎一同感受街頭藝術的魅力。

另外，文化局也精心規劃3場專題演講，邀請資深街頭藝人分享心路歷程以及在街頭表演的訣竅， 5月18日下午1時邀請桃園市第12屆街頭藝人黃仲虎傳授徵選經驗；5月19日下午1時邀請資深水晶球雜技黃大晏分享街頭演出心得；5月26日下午1時邀請表演藝術專業楊立微現身說法，3場講座地點都在文化局5F團體視聽室，免費入場，額滿為止。