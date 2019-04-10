土城青少年聚集持械追逐傳槍響　爆竹巨響驚醒附近居民

▲土城知名景點希望之河發生青少年持械追逐，民眾拍下後分享至網路上社團。（圖／翻攝自臉書社團「黑色豪門企業」）



記者趙永博／新北報導

新北市土城區裕民路上的知名景點希望之河櫻花步道，10日凌晨2時30分許突然傳出有青少年爭執的聲音，伴隨多聲巨響驚醒四周居民。有民眾拍下整個過程，分享到臉書社團「黑色豪門企業」，並且打電話報警，警方趕抵現場時，雙方皆已逃離現場，只留下些許爆竹殘骸，目前警方根據監視器畫面追查，已經鎖定6車12人，通知車主到案說明。

據了解，這群青少年疑似因為糾紛，在土城裕民路上的希望之河公園持械追逐，附近民眾當時聽聞吵雜聲，便從住家窗戶中探頭查看並錄影，影片中可以清楚看見，有多名青少年分乘6輛轎車，停放在公園前便下車追逐，其中有人持西瓜刀、棍棒等物品，往公園一旁的巷弄內追去。

沒幾秒後，這群青少年又從巷弄內逃回車上，過程中還傳出槍響的聲音，最後一聲巨大聲響，聲響伴隨爆竹火花，震響一旁停放的轎車警報器，巨響後，才讓這群少年分別駕車，往不同方向逃逸。民眾聽聞巨大聲響立即報警，警方趕抵現場，發生糾紛的雙方早已乘車逃離。

警方表示，在現場有拾獲爆竹殘骸，但沒有明顯燒灼痕跡，並不清楚是何種爆竹。目前並不清楚雙方糾紛發生原因，而現場也沒有拾獲彈殼及彈孔，只有找到爆竹殘骸。警方在影片中鎖定6輛轎車及12名滋事青少年，調閱監視器後，找到車主資料，目前已連絡上車主家屬，通知車主到案說明，其餘逃逸犯嫌，警方目前仍持續追緝中。

▲警方獲報後，派遣多名警力到場，但發生糾紛的青少年早已逃離。（圖／記者趙永博攝）



▲▼事發地點就發生在土城裕民路上的知名景點希望之河前的廣場。（圖／記者趙永博攝）



▲▼廣場四周都能見到爆竹爆炸後產生的紙屑碎片。（圖／記者趙永博攝）

