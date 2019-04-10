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社會 社會焦點 保障人權

「我要加點米粉」短髮妹3度伸手偷鈔票　店家PO網「求自首」

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地方中心／綜合報導

一名網友在臉書「爆料公社」貼文，他的家人擺攤做生意，卻遭一名短髮女子偷竊他們辛苦賺來的錢，「雖然我家老闆也是做事粗心不應該把錢放在那裏」。女子趁老闆背過身盛裝米粉時，連伸手3次偷鈔票，網友看了怒斥「慣竊吧，感覺熟練」。

▲▼女子趁老闆轉身盛裝米粉時，趁機3度伸手偷鈔票。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲女子趁老闆轉身盛裝米粉時，趁機3度伸手偷鈔票。（圖／翻攝臉書爆料公社）

原PO表示，沒想過自己會遇上這種事，「雖然我家老闆也是做事粗心不應該把錢放在那裏(在家已經被全家人念過一輪了)」，且沒想到偷錢的人是「人模人樣的女性」。他接著說，「我不知道有沒有機會讓妳看到這部片，但如果妳看到了希望妳可以向我們自首並將偷得錢歸還。我們只是辛辛苦苦的小本生意，還希望您能有點同理心，您的一小偷竊，損失卻是我們一天的辛勞。」

從影片中可見，該名女子偷竊手法相當熟練，先是移動攤販上擺放吸管的鐵罐，再跟老闆說她要米粉，老闆還好心的跟她介紹，而後老闆轉過身盛裝米粉時，女子便趁機伸手先偷錢幣，再偷鈔票，過13秒後3度伸手，共連偷了3次。

▲▼女子趁老闆轉身盛裝米粉時，趁機3度伸手偷鈔票。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲女子3度伸手偷鈔票。（圖／翻攝臉書爆料公社）

網友看了也紛紛留言怒批「死小偷」、「不慌不忙，還拿3次，這真的是老手」、「看來是慣竊了」、「慣竊吧感覺熟練」、「太可惡了！報警抓他！」、「好惡劣，這樣的行為自己良心不會不安嗎」、「偷錢還要整理好再放進自己包包？感覺就是慣犯啊」。

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關鍵字：爆料公社,米粉,女子,偷竊,鈔票,慣竊

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