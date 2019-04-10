　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大甲媽回鑾彰化「不准打架」　方仰寧霸氣嗆黑道「相堵ㄟ丟」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼方仰寧霸氣回嗆黑道，大家「相堵ㄟ丟」。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼方仰寧霸氣回嗆黑道，媽祖回鑾不准打架，否則大家「相堵ㄟ丟」。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣警察局長方仰寧10日上午表揚順利逮捕大甲媽遶境時的4名滋事分子的3名警官，方不但請同仁放膽去做，有事他扛，他並霸氣向黑道嗆聲，媽祖回鑾時，如果再打架，警方絕不手軟，大家「相堵ㄟ丟」。

大甲媽9日凌晨遶境行經彰化市三民與長興街口處，接轎陣頭和民眾發生推擠衝突，造成場面混亂，警方為控制現場，立即使用辣椒水制止，隨即以優勢警力迅速排除，化解衝突，但在衝突過程中，有3名酒醉民眾見中天記者手持攝影機拍攝，因情緒激動而揮拳打擊記者及攝影機，造成記者及員警手腳受傷，方仰寧立即前往醫院慰問受傷記者及員警，並祝早日康復。

▲▼方仰寧霸氣回嗆黑道，大家「相堵ㄟ丟」。（圖／記者唐詠絮攝）

方仰寧上午利用警局週報時間，頒獎表揚刑大副大隊長林世明、刑大偵一隊長李旺興、彰化警分局卦山派出所長王英州3人，感謝優異表現，「讓我們還有一口氣可以呼吸」，當記者被打，很清楚的看到打人及毀損攝影機後，3人根據行經路線，很快的不到1小時就找到人，在醫院裡把嫌犯帶走。

方說，8日晚間其實發生多起衝突案件，但因有警方勤前訓練，很多都被警方迅速壓制，但很遺憾的沒有保護到媒體記者，事實上，警方這次派有2至3名警力隨行保護記者，但由於事出突然，應變不及而發生。

▲大甲媽回鑾彰化時，方仰寧回嗆黑道不准打架。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大甲媽回鑾彰化時，警方將重兵佈署。（圖／記者唐詠絮攝）

方仰寧說，這4名歹徒若沒有及時逮捕，警方就只有4個字「灰頭土臉」，他請同仁們盡量放手去做，不必害怕承擔責任，有天大責任，他會替各位頂著，但各位要秉持依法行政，遇到黑道暴力絕不手軟，沒有能力讓黑道不鬧事，但絕對有能力壓制，「我們是有福同享，有難我一個人承擔的單位」。

方仰寧還請同仁該去放話、該去約制，就盡量去做，他當場向黑道嗆聲，大甲媽祖回鑾時，差不多就好，若再打架鬧事，事後追究絕不手軟，大家「相堵ㄟ丟」。

ET快訊
學生妹上課穿網襪狂曬「蛇腰翹臀背殺照」！側臉曝光網傻了
200億白富美起底！戀愛10年嫁老實男　「粗獷婚攝」介入2年
不吃身旁小魚！他懷疑「海生館鯊魚吃素」網神解專業真相
2019台北米其林完整名單出爐！「頤宮」續拿三星　

關鍵字：方仰寧,大甲媽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大甲媽彰化搶轎太可怕！不只記者警察挨打　小孩也被辣椒水潑到

影／「卸16塊狠心肢解」兇嫌與父母不起訴　台大女家屬崩潰：他們一定知情！

史上最大偽鈔案！5億日幣從大陸搭機闖關　半數流入市面

夜店遭強吻「下體磨蹭」！21歲正妹嚇壞放聲尖叫　土耳其男辯：她看到蟲

誆投資比特幣「1日獲利破百萬」　4天吸金1.4億就崩盤

普悠瑪ATP「從驗收到操作都有缺失」　將追究承辦人刑責

垃圾車擦撞單車婦　她下一秒慘摔...頭險遭輾畫面曝光！

卡哇伊櫻花妹哭哭跑警所　女警「口尼基挖」讓她笑開了

學校附近被潑「熱黏液體」！輔大女懸賞一萬抓人...嚇哭：不要檢討被害人

水上樂園「漂漂河之狼」猥褻2女童　戀童男判刑3年10月

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

卡哇伊櫻花妹哭哭跑警所　女警「口尼基挖」讓她笑開了

學校附近被潑「熱黏液體」！輔大女懸賞一萬抓人...嚇哭：不要檢討被害人

水上樂園「漂漂河之狼」猥褻2女童　戀童男判刑3年10月

高國華「秀雙手淤傷」控徒弟教唆打人　檢打臉：是舊傷

收購黑心蛋打成蛋液賣全台　元山一家三口被求處重刑

白沙媽回顧／病孫7年不說話...阿公「跪地流淚」攔轎求賜福惹哭萬人

不滿「7大罪」拔官！華視前總經理提告　董事長獲無罪

大甲媽回鑾彰化「不准打架」　方仰寧霸氣嗆黑道「相堵ㄟ丟」

攔查不停！賓士女大街小巷狂飆15分鐘　警「美式撞法」網友狂讚

高中兒車禍撞斷7顆牙「老爸隔天落跑」　妻苦等14年心寒放生

自助餐超強菜色！網曝驚人功效「吃了多撐半小時」　大家還是母湯

國台辦：絕不允許任何人一邊在大陸賺錢　一邊破壞兩岸關係

卡哇伊櫻花妹哭哭跑警所　女警「口尼基挖」讓她笑開了

十銓第1季營收達16.92億元　攀九年歷史新高

抗議萬華公宅不公　日祥里民：說好的保留30趴呢？

保費列舉扣除　民眾報稅最為常見的4大地雷

麥當勞買20塊雞塊　開盒好驚喜「糖醋醬加爆」！網羨慕：現賺25元

迷信賞味期限年丟7.2億顆蛋　英國損失達56億元

USB Type-C漸成主流　可盲插、纖薄、傳輸速率快是優勢

國防部證實：購買66架F16V　美方7月份會回覆

社會熱門新聞

最強賓利被撞她下車打電話！維修..

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑..

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂..

隆成巨乳後男客不斷！她貼靈符求..

軟爛男殺人先打分手砲！女友媽陪..

替女友出氣　狠男猛砍情敵胸口7..

人妻偷吃曝光　竟被反咬小王性侵

花心輪椅翁求照顧　下場慘不忍睹

高雄街頭砍人　男子遭多人砍傷

警高層爆仗勢坑殺　裝潢豪宅拖尾..

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭..

今天就要退休了...郵局員工被..

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿..

廢棄屋撒尿驚見無名屍　警徹夜追..

更多熱門

相關新聞

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂推擠

台中大甲鎮瀾宮媽祖7日起駕遶境，但8日晚間卻在彰化民生地下道路段爆發激烈衝突，造成多位信眾受傷，就連記者、警察也遭到波及圍毆；而今（9日）晚間媽祖鑾轎行經雲林西螺福興宮前時，又再度爆發衝突，雙方人馬在人群中互相推擠叫囂，場面一度失控。

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

大甲媽「一級戰區」　5年來僅1次沒開打

遶境搶轎「10多人死踹記者」中天回應了

腳骨全碎求康復　男還願伴媽祖遶境21年

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 地震 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

手機永遠靜音的4大星座！

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂推擠

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面