大甲媽回鑾彰化「不准打架」　方仰寧霸氣嗆黑道「相堵ㄟ丟」

▲▼方仰寧霸氣回嗆黑道，媽祖回鑾不准打架，否則大家「相堵ㄟ丟」。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣警察局長方仰寧10日上午表揚順利逮捕大甲媽遶境時的4名滋事分子的3名警官，方不但請同仁放膽去做，有事他扛，他並霸氣向黑道嗆聲，媽祖回鑾時，如果再打架，警方絕不手軟，大家「相堵ㄟ丟」。

大甲媽9日凌晨遶境行經彰化市三民與長興街口處，接轎陣頭和民眾發生推擠衝突，造成場面混亂，警方為控制現場，立即使用辣椒水制止，隨即以優勢警力迅速排除，化解衝突，但在衝突過程中，有3名酒醉民眾見中天記者手持攝影機拍攝，因情緒激動而揮拳打擊記者及攝影機，造成記者及員警手腳受傷，方仰寧立即前往醫院慰問受傷記者及員警，並祝早日康復。

方仰寧上午利用警局週報時間，頒獎表揚刑大副大隊長林世明、刑大偵一隊長李旺興、彰化警分局卦山派出所長王英州3人，感謝優異表現，「讓我們還有一口氣可以呼吸」，當記者被打，很清楚的看到打人及毀損攝影機後，3人根據行經路線，很快的不到1小時就找到人，在醫院裡把嫌犯帶走。

方說，8日晚間其實發生多起衝突案件，但因有警方勤前訓練，很多都被警方迅速壓制，但很遺憾的沒有保護到媒體記者，事實上，警方這次派有2至3名警力隨行保護記者，但由於事出突然，應變不及而發生。

▲大甲媽回鑾彰化時，警方將重兵佈署。（圖／記者唐詠絮攝）

方仰寧說，這4名歹徒若沒有及時逮捕，警方就只有4個字「灰頭土臉」，他請同仁們盡量放手去做，不必害怕承擔責任，有天大責任，他會替各位頂著，但各位要秉持依法行政，遇到黑道暴力絕不手軟，沒有能力讓黑道不鬧事，但絕對有能力壓制，「我們是有福同享，有難我一個人承擔的單位」。

方仰寧還請同仁該去放話、該去約制，就盡量去做，他當場向黑道嗆聲，大甲媽祖回鑾時，差不多就好，若再打架鬧事，事後追究絕不手軟，大家「相堵ㄟ丟」。