養兩缸魚被偷撈！好脾氣男勸阻　無恥女狠嗆「別那麼小氣」：我才撈3隻

▲該名女子的行徑讓原PO相當傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

地方中心／綜合報導

這樣的行為是不是太誇張了！一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文表示，他在公司養了兩缸孔雀魚，結果竟然有人拿杯子，直接從他的魚缸裡撈魚，而他制止對方後，竟然還遭到對方嗆聲說：「那麼多魚，撈幾隻而已沒必要那麼小氣吧？」讓原PO感到相當傻眼。對此，網友紛紛留言表示，「無恥無極限欸」、「人不要臉天下無敵」。

原PO表示，「我在公司養了兩缸孔雀魚，但前兩天遇到一個約20幾歲的小姐，拿著我們公司提供的杯水，把水倒掉後就撈魚回家」而原PO一看到後，就馬上阻止並告知：「魚是我買的，用看的就好不要撈回家」但對方竟然不要臉的回答：「那麼多魚撈幾隻而已沒必要那麼小氣吧？」原PO當下還好脾氣的繼續回答：「抱歉喔～魚是我買的不是給你們撈的」。

怎料，原PO的好脾氣卻讓這位小姐的行為越來越誇張，竟然開口嗆聲說：「你的魚生了那麼多小魚，給我幾隻而已很小氣」而原PO回答：「但是你都選大隻的撈ㄟ..我沒看到你撈小隻的呀」結果，那位小姐竟然異想天開的回答了一句，「小隻的長大後一樣會變很漂亮呀～我也才撈3～4隻而已。」誇張的行徑讓原PO當場傻眼。

對此，網友們看到後也紛紛留言表示，「傻眼啦！」、「快點告他」、「沒告知主人就算偷」此外，也有網友給了建議，「你在魚缸外放一個撈一隻100的牌子，就沒有人敢撈了！」。

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