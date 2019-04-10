攔查不停！賓士女大街小巷狂飆15分鐘　警「美式撞法」網友狂讚

▲警方與毒蟲在大街上演飛車追逐。（圖／TCPB 局長室提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

地方中心／綜合報導

台中一名女子2019年1月24日深夜駕駛著一輛賓士行經豐原區豐原大道，碰上警方巡邏，竟拒絕攔查，在大街上和警方上演飛車追逐，轉入巷弄後，更是不顧他人安危油門踩好踩滿，逼得警方只好加速撞上女子車屁股，迫使她停車。「TCPB局長室」將這一段驚險的追捕過程PO上網後，贏得網友們喝采，大讚警方「美式撞法」逮人，並表示「支持警方強力執法」。

透過臉書粉絲專頁「TCPB局長室」3日上傳的追捕影片可看到，警1月24日晚間11時許巡邏時，發現一輛賓士車行跡不定，停等紅燈時還違規跨越車輛停止線，整台車硬是霸在斑馬線上，因此警方決定上前攔查，警車才一靠近便聞到從車窗散發出來濃厚的K他命氣味，沒想到此時對方竟加速逃逸，不顧警方警笛大響，沿途高速行駛，由大街鑽入小巷車速卻絲毫未減，還連闖數個紅燈，相當危險。

最後警方在迫不得已的情況下，只好參考《玩命關頭》電影情節，加速狠撞賓士車尾，迫使車輛打滑失控甩上人行道，不料，女子仍不就範，還將車門反鎖，警方只好破窗逮人，強行將她拖下車，下車後女子辯稱「我又沒有怎樣」，但警方在駕駛座的地毯下搜出K菸，依毒品、公共危險、妨害公務等罪嫌將她移送法辦。

不少網友看完影片後，紛紛留言力挺，直說「台灣警察這樣執法就對了」、「撞的時機漂亮」、「支持警察強力執法！也希望有朝一日..台灣的法律及法官們能真正成為警察的後盾。」、「水啦！除了保護大眾安全，您們追捕還是要注意自己執勤上安全。辛苦了！」、「可以完全沒牽掛的往賓士的屁股撞下去真的蠻爽的」。

還有網友認為，「這集有像美國警察的feel徹底執行強制力，讚哦！！！﻿」、「美式撞法」、「第一次看到台灣警察這樣撞車，平時這樣都只有看到美國警察這樣撞﻿」、「希望警車可以像美國警車一樣前方裝防撞桿﻿」、「這車技厲害了！一撞直接失衡」、「警察就是要這樣學美國直接撞下去讓對方失控，要不然拖久了撞到人就更麻煩﻿」。

【更多新聞】

「媽祖婆我愛您」追分國小學生高喊 白沙屯媽調頭進校園

阿嬤拖菜籃經過愛車留刮痕！車主「文末一句話」讓網友罵翻！

這才是愛！妻拄拐杖他緊牽「逛迪士尼」 背影照閃瞎3.5萬網友