小鎮旅遊年夯！玩遍「40台灣小鎮」集章抽現金　林佳龍再拚100小鎮

▲花蓮縣鳯林鎮列屬40經典小鎮的名單中。（圖／觀光局提供）

記者胡順惠／台北報導

交通部觀光局定調今（2019）為小鎮漫遊年，聯合縣市政府及鄉鎮推出台灣40經典小鎮系列活動，同時搭配春遊推出補助優惠，為推廣小鎮特色旅遊，特別印製2萬本台灣小鎮靚點漫遊護照，民眾只要集滿5個小鎮章、40個小鎮章都可寄回抽手機、現金等大獎。交通部長林佳龍與會時表示，希望觀光局再加碼規劃100個小鎮，年輕人是最好的觀光大使。

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▲小鎮靚點刷出來啟動記者會大合照。（圖／記者胡順惠攝，下同）

林佳龍出席「小鎮靚點刷出來啟動記者會」時指出，今年國民旅遊很有特色，結合地方創生，要把小鎮美好讓觀光客來體驗，應該要繼續加碼，像是中華電訊簡訊的推播，或中華郵政的明信片能夠把特色帶回家，或分享給朋友，從暖冬到現在都在推廣中，透過旅遊是認識自己的土地的最好方式，推薦年輕人來參與浪漫小鎮旅遊年。

針對小鎮加碼部分，林佳龍說，今年挑選40個小鎮，有些也許會有第2年，觀光局再去規劃100個小鎮，如果第一年不錯的，第二年可以再加碼，假設5年為目標，把小鎮提升起來，在地農特產、美食、秘境組織起來，青年就會是最好的觀光大使。

▲林佳龍期許觀光局擴大規劃100個小鎮。

觀光局表示，本次共發行2萬本台灣小鎮靚點漫遊護照，包含40小鎮的深度介紹、名人帶路等單元，並搭配小鎮摺頁、結合中華電信40萬封的小鎮好康訊息推播，及中華郵政發行40萬張小鎮明信片，民眾漫遊於小鎮時，可搭配集章活動，集滿5個小鎮章即可參加抽獎活動，集滿40個小鎮章，加碼再送大獎。

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▲台灣小鎮靚點漫遊護照。

另外，觀光局號召青年學子，舉辦「十萬青年獎百萬-創意遊程競賽」，結合北中南東離島大專院校、高中學子與40歲以下青年，透過分組競賽方式展現年輕人的創意，包裝全新的小鎮旅遊產品，將在4月份在台北、台中、高雄、花蓮、金門舉辦五場捲動說明會，並在5月13日起跑徵稿，預定在6月底初選、9月底完成決賽，將送出超過100萬的活動獎金。

▲小鎮靚點刷出來啟動記者會大合照。（圖／觀光局提供）