　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車主注意！國道散落物清理超過30分鐘　最快下半年要收3000元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲有豬隻在國道奔走。（圖／記者宋德威翻攝）

▲先前國道曾發生豬隻掉落，在國道上奔走事故。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

有鑑於國道每年散落物事件發生逾4萬件，影響交通甚鉅，甚至衍生二次交通事故，為加速排除散落物，並保障用路人安全，交通部9日預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」第25條，未來由公路管理機關強制清理的散落物，需向汽車駕駛人或汽車所有人收費。根據規劃，散落物處理超過30分鐘，單一車道將收取3000元，預計下半年上路。

高公局統計，每年國道散落物約超過4萬多件，散落物有胎皮、塑膠箱、紙、木棍到活體的豬都有，有的找得到用路人，有的只能靠高公局派人清運，頭痛的是這些掉落物，有時還會造成後方用路人車禍。根據統計，從96年至105年之間，因國道散落物造成車禍死傷，累積達11死、342傷。

請繼續往下閱讀...

國道一號,國一,中山高,高速公路,交通（圖／記者季相儒攝）

▲高公局呼籲，用路人在上路前務必確保貨物裝載綑紮牢固。（圖／記者季相儒攝）

高公局現行規定為物品沒綑緊牢固導致掉落國道，最高可罰6千元；所載的貨物有滲漏、飛散或散發惡臭時，可以加重罰則，最高9千元。但為加速排除散落物，交通部預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」第25條，未來由公路機關強制清理的散落物，需向車主或駕駛人收費。

因應高快交管規則修法，高公局也配合研擬修正「國道散落物收費要點」，高公局交通管理組科長楊進彥說，初步規劃，散落物處理時間超過30分鐘以上，單一車道收取3000元，另費用會依占用車道及處理時間累加。

目前草案將展開2個月預告期，後續將納入各界意見參考進行修法，在交通部公告法規正式上路後，高公局將另外公告收費要點，預計下半年實施，呼籲用路人在上路前務必確保貨物裝載綑紮牢固。

ET快訊
女直播「一口吞飯糰」噎到！26分後消防員趕到「不行了」疑身亡
網傳「吃鳳梨妹妹會變香」！她連吃7日後狂流「透明膠水」
快訊／信義區女行人硬闖馬路！下秒遭混凝土車「輾壓卡車底」

關鍵字：國道,國道散落物,高公局,交通部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全家更狂了！郵局便利包能寄「店到宅」　24hrs可寄、費用比店到店便宜

全家更狂了！郵局便利包能寄「店到宅」　24hrs可寄、費用比店到店便宜

影／還會更熱！周三前高溫飆32°C　周四起雨連下5天「降雨熱區曝光」

影／不用3hrs就到！台灣虎航6月直飛巴拉望　「單程399元起」機票準備搶

獨／參考日本！氣象局修正「地震震度分級表」　7級震度變10級下半年上路

遠航飛新潟航班降落後「機艙突竄濃煙」　影片曝光旅客全被嗆到咳嗽

影／剩2天連假天氣爆好！一路暖回30°C夏天　下波「變天轉雨」時間出爐

影／樂桃、香草限時促銷又來了！　現在衝日本最便宜「單程580元」起

長灘島、塞班島通通能直飛！　盤點2019新開「海島航線」夏天衝一發

深度10KM！台東規模5.6震全台有感　氣象局曝原因：2周內恐有規模4↑餘震

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

小宇.孫盛希太甜！蕭敬騰：會不會有可能...　Matzka讓王嘉爾大讚「 我的榜樣」

玉管處34週年慶　發表塔塔加環境教育影片《聽見家的聲音》

老公送生日紅包！她見6張藍鈔夾「謎樣符紙」：我陰氣重？　網開腦洞救援

「叫秀水很難聽嗎？」　彰化花壇戰備道鄉親要求正名

核二用過核燃料貯存環差挨批「擠牙膏」後...環委決議通過送大會

鄰居嬤每天「內褲布拉甲」曬他家門口　男一聽理由無奈：我不想眼瞎阿

恭迎白沙屯媽祖聖駕　信眾集資設點心站免費供應1萬顆肉圓

車主注意！國道散落物清理超過30分鐘　最快下半年要收3000元

網瘋傳「吃鳳梨妹妹會變香」！女同事揪團實驗　她7日後狂流「透明膠水」

「城門城門雞蛋糕」免費換！萬華剝皮寮獨家快閃「沉浸式劇場」

小鎮旅遊年夯！玩遍「40台灣小鎮」集章抽現金　林佳龍再拚100小鎮

小飛象「歡樂馬戲團」快閃誠品南西　超療癒TOP5熱賣限定好物大公開

獨家／威秀影城確定漲價！《復仇者聯盟4》票價多30元

「媽祖婆我愛您」追分國小學生高喊　白沙屯媽調頭進校園

NBA球員也認定KD去尼克？　勇士老闆：他選什麼我都是他粉絲

台中外埔隱藏花海　百坪黃色海芋田免費參觀拍照

別倒下休息一下吧！　家庭照顧者喘息之旅

如何幫產業拚經濟　盧秀燕：盡量減少干擾　大家聽懂吧

黃狗遭山豬吊斷腿「血肉露白骨」　側腹浮肋骨痕…無助倒地

北市松山八德路工地意外　工人高處墜落搶救中

李國毅飄法令紋被封「資深男神」　傻問謝欣穎：真的老了嗎？

旗山老街買蔥油餅看到低胸口罩妹　1張70他讚嘆：看起來不錯吃

生活熱門新聞

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵..

中華郵政、全家合推「便利包店到..

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網..

連假忘帶便當盒回家「成果驚人」

爸媽帶5小爬鳶嘴山撤山　專家發..

對象「同框男」真相曝光　網解答..

借停車！他「這樣留號碼」萬人讚..

吃到「帶殼梅干扣肉」！他知真相..

北部周三變天下到下周　周五起全..

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實..

他點燒肉蛋炒飯喊「客人最大」　..

室友藏血破衣！他租房1年慘爆

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一..

周四起連下5天雨「降雨熱區曝光..

更多熱門

相關新聞

小鎮旅遊年夯！集滿40小鎮章抽現金

交通部觀光局定調今（2019）為小鎮漫遊年，聯合縣市政府及鄉鎮推出台灣40經典小鎮系列活動，同時搭配春遊推出補助優惠，為推廣小鎮特色旅遊，特別印製2萬本台灣小鎮靚點漫遊護照，民眾只要集滿5個小鎮章、40個小鎮章都可寄回抽手機、現金等大獎。交通部長林佳龍與會時表示，希望觀光局再加碼規劃100個小鎮，年輕人是最好的觀光大使。

霧鎖金門　航港局急派快輪接回台中港

國道基金出資1.6億補助國5添購消防車

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿臉血無意識

夜訪野柳女王石「15分鐘一場燈光秀」

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

雪莉醉酒「胸前激凸」直播

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾」

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」無碼全播

今天就要退休了...郵局員工被發現倒臥客廳亡

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網淚崩

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面