車主注意！國道散落物清理超過30分鐘　最快下半年要收3000元

▲先前國道曾發生豬隻掉落，在國道上奔走事故。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

有鑑於國道每年散落物事件發生逾4萬件，影響交通甚鉅，甚至衍生二次交通事故，為加速排除散落物，並保障用路人安全，交通部9日預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」第25條，未來由公路管理機關強制清理的散落物，需向汽車駕駛人或汽車所有人收費。根據規劃，散落物處理超過30分鐘，單一車道將收取3000元，預計下半年上路。

高公局統計，每年國道散落物約超過4萬多件，散落物有胎皮、塑膠箱、紙、木棍到活體的豬都有，有的找得到用路人，有的只能靠高公局派人清運，頭痛的是這些掉落物，有時還會造成後方用路人車禍。根據統計，從96年至105年之間，因國道散落物造成車禍死傷，累積達11死、342傷。

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▲高公局呼籲，用路人在上路前務必確保貨物裝載綑紮牢固。（圖／記者季相儒攝）

高公局現行規定為物品沒綑緊牢固導致掉落國道，最高可罰6千元；所載的貨物有滲漏、飛散或散發惡臭時，可以加重罰則，最高9千元。但為加速排除散落物，交通部預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」第25條，未來由公路機關強制清理的散落物，需向車主或駕駛人收費。

因應高快交管規則修法，高公局也配合研擬修正「國道散落物收費要點」，高公局交通管理組科長楊進彥說，初步規劃，散落物處理時間超過30分鐘以上，單一車道收取3000元，另費用會依占用車道及處理時間累加。

目前草案將展開2個月預告期，後續將納入各界意見參考進行修法，在交通部公告法規正式上路後，高公局將另外公告收費要點，預計下半年實施，呼籲用路人在上路前務必確保貨物裝載綑紮牢固。