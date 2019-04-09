桃園男酒後大鬧水果攤　警察來了...他叫更大聲還甩巴掌

▲桃園市賴姓男子去年12月清晨酒後在平鎮區某水果攤商前鬧事，李姓員警處理時竟遭賴男賞了個巴掌吃上妨害公務官司。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市44歲賴姓男子，去年12月酒後在平鎮區某水果攤商前發酒瘋大吵大鬧，攤商不堪其擾報警處理，賴男仗著酒意，竟對前來處理的李姓員警大聲斥責還賞了個巴掌，員警則依還害公務現行犯送辦，賴男在偵訊時辯稱是不小心打了員警，否認有妨害公務意圖；桃園地檢署9日依妨害公務罪聲請簡易判決處刑。

檢警調查，賴姓男子去年12月28日上午7時，在平鎮區南平路一家水果攤前鬧事，混身濃厚酒味讓攤商無法營業，商家不堪其擾下打電話報警求助。平鎮派出所李姓與陳姓員警到場處理，賴男不但未收斂反而依然大聲叫囂，甚至還出手打李姓員警一個巴掌，2名員警立即將賴男壓制在地上，依妨害公務現行犯帶回警局。

檢警偵訊時，賴男辯稱因員警處理讓他心生不滿，2人在爭執中不小心揮拳揮到警員臉上，檢方根據員警密錄器清楚記錄他動手過程，桃檢9日依妨害公務罪，將賴男聲請簡易判決處刑。

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