全身脫光逛商場！他「遛鳥」偷走少女內衣　最後還揮拳毆員警

▲裸男在眾目睽睽之下逛商場行竊。（圖／翻攝自香港突發事故報料區）

記者朱世凱／綜合報導

香港今（31）日中午上演一名全裸男子大喇喇逛商場的景象，據警方表示，這名裸男不顧眾人眼光，直接一絲不掛遊走，他不僅走進服飾店偷走少女款內衣加衣服共3件，還出手攻擊趕來協助的員警，讓在場所有人非常傻眼。

有網友在臉書社團「香港突發事故報料區」表示，事件發生在將軍澳新都城中心，從2張照片可見，裡頭的男子無懼他人目光，直接脫光逛商場。據悉，這名41歲林姓男子從12點半左右開始，便不斷到處閒晃。警方隨後接到報案，內容指出該名男子不僅裸露身體猥褻，還偷走商場一間店鋪裡3件價值共350港元（約新台幣1350原）的衣服。

員警到場了解期間，林男還揮拳毆打警員，最後才被警力合力制伏。目前裸男涉嫌猥褻露體、盜竊及襲警被捕，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第四隊跟進。據悉，被捕人有精神疾病病史；另外，一名男警在勸阻過程中，臉部及腳部都有受傷，現今已被送往將軍澳醫院治療。

不少人看完表示「好噁心」、「國王新衣？」、「精神病患是不是越來越多了」、「還以為是假的」、「崇尚自然的男子」、「跪求正面」、「這有吸毒吧」、「我猜是大冒險輸了」。