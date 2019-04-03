李婉鈺認罪求緩刑破局　法官要拘提張碩文妻子作證

記者楊佩琪/台北報導

前新北市議員李婉鈺被控在前立委張碩文家狂按電鈴、叫囂，警方到場還動手，被檢察官以妨害公務、強制未遂罪起訴。台北地方法院開庭，李婉鈺遲到15分鐘，相當不好意思地向法官解釋，停車位找好久。而她也透過律師表示願意受拘役或罰金，並繳公款，希望獲得緩刑，但檢方認為不適當，並要求拘提張碩文的太太出庭作證。

▲李婉鈺開庭遲到，匆忙抵達後，很不好意思地向法官解釋，現在都是自己開車，光找停車位就找好久。(圖／記者楊佩琪攝)

由於李婉鈺曾因為遲到半小時，引得法官動怒「大家坐在這裡等妳！」這次開庭，法官、檢察官和律師都到了，還是不見李婉鈺。眼見法官又要生氣，委任律師相當緊張，不斷打電話給。終於約15分鐘後，李婉鈺抵達，相當不好意思地向法官解釋，之前都很少開車，現在得自己開，卻不太會停車，在法院附近找停車位也找了好久。

日前開庭，李婉鈺態度大逆轉，全部認罪，並透過律師陳報願意接受30天拘役，並易科罰金、向公庫或法院指定的慈善團體繳交10萬元，盼能獲得緩刑。不過檢方無法接受，認為依李婉鈺一貫的態度，不適用緩刑宣告，至於刑度，應還是起訴求刑的8個月。

▲李婉鈺強調檢方羅織「強制」罪名，實在讓她堅持不認罪「我強制了誰？門嗎？」(圖／記者楊佩琪攝)

聽到檢方的說法，李婉鈺忍不住向法官強調，她接受法官建議認罪，但對於檢方在強制未遂部分的起訴內容及罪名「堅持不認罪」。另檢方向法官建請拘提張碩文的妻子，李婉鈺的律師也認為沒有必要，因為先前偵訊，張妻已經交代清楚事件，沒有必要浪費司法資源。

開庭後，李婉鈺表示，為了不想浪費司法資源，她聽從法官的建議，接受以認罪的方式、走簡易的方式處理，但檢方不願意接受，等於一直在做重複的事情，司法資源應該更廣大、有效運用在重要的事件上面，而不是被拿來像寫小說般杜撰內容，做「司法表演」。

對於要拘提張碩文妻子到庭作證，李婉鈺更無法接受，強調又是浪費司法資源的表現，因為案發時，她根本不知道張妻在屋內，也沒人來應門，不曉得受害人到底是誰，但檢方硬要扣上強制的罪名「我不知道到底強制了誰，門嗎？」但還是尊重法官判決。

原本法官在此次開庭後便要結案，但因檢方要求拘傳張碩文的妻子出庭作證，因此訂於5月22日上午再度開庭，但若張碩文的妻子依舊未到，全案將結，進行宣判。

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