圖書館提醒4本雜誌沒還　旅美教授碎碎念回頭比中指

▲台北市立圖書館中崙分館館員告知讀者欠書未還，卻遭比中指對待。（圖／翻攝Google地圖）

記者劉昌松／台北報導

旅居美國的張姓教授，退休後回台北居住，2018年間到圖書館借書時，被館員提醒有4本雜誌沒還，張認為不可能，而且開始說自己對台灣貢獻良多，最後對館員比出中指，張男被告進台北地檢署後，辯稱知道在台灣比中指會被打，所以沒有那樣做，台北地檢署仍根據監視畫面，起訴他涉嫌妨害公務、公然侮辱等罪。

據了解，張姓教授年約80歲，自美國退休回台後，仍在國內大學兼任講座，2019年11月間，他到台北市立圖書館中崙分館借書，館員從系統中看到，他之前借了4本雜誌沒有歸還紀錄，張男否認說早就還了，還開始說自己長年對台灣做出很多偉大的貢獻，邊說邊離開櫃台，但又突然回頭對館員比出中指。

館員怒告張男公然侮辱，張男到了地檢署又是先否認比中指，稱自己長年旅居國外，對兩地風俗民情很了解，他在美國就會比中指，但是在台灣就不會比，「因為會被打」。

儘管檢察官勘驗圖書館監視畫面，發現張男的確有回頭比中指，張男仍否認，接著繼續說自己是對台灣很有貢獻的，最後被檢察官在1日依妨害公務、公然侮辱等罪起訴。

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