曾告倒「新店戰神」　他追撞3車爆衝突還打警察

▲林男曾與對「新店戰神」之稱的警察，如今因妨害公務遭檢察官起訴。（圖為資料照／記者林煒傑翻攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

新北市林姓男子在2018年間，曾控告有「新店戰神」之稱的警員違法搜索，但他自己卻涉嫌在2019年3月間，因為在新北市深坑安平橋上，涉嫌追撞3輛車子後，不顧對方人多，發生爭執衝突，即使警察到場仍不願配合，甚至出手推擋警察，台北地檢署8日依妨害公務起訴林男。

31歲的林男，2018年間寫信到北檢檢察長信箱，告發有「新店戰神」之稱的新店分局深坑派出所巡佐許哲維，涉嫌未經同意又無搜索票，就搜索他的座車，北檢調查後依妨害自由罪名起訴許哲維。

起訴指出，2019年3月2日晚間，林男開車行經新北市深坑區北深路二段時，在安平橋上無故追撞前方3輛車子，被撞的駕駛乘客下車找林男理論，雙方發生爭執，當時剛好有警察就在附近，到場排解時，又在林男車上發現疑似安非他命等毒品。

而林男疑似不願配合調查，不但言語辱罵、還動手反抗，遭移送法辦後，還向檢察官辯稱，當時他被一堆人壓制住，不曉得其中有警察，但是檢察官根據警方密錄器蒐證，認定林男明知現場有警察，8日依涉嫌妨害公務罪將他起訴。至於毒品部分，待警方送驗結果後再另行移送。

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