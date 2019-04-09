泰國辦事處日辦2千件簽證　鄰怨：「每天千人擠爆大樓」

記者邱中岳／台北報導

台灣政府推動南向政策，許多國人紛紛前往泰國旅遊，而隨之增加的就是簽證量，但由於辦理簽證的國人過多，造成該大樓上班族常常要與辦簽證的民眾爭電梯，甚至讓整個大樓宛如菜市場一般，讓大樓其他上班族怨聲載道，有民眾私下指出，「人多到超過樓層限制人數」，讓經貿辦事處相當頭疼。

有民眾表示，位於北市中山區辦公大樓內的「泰國經貿辦事處」，每天湧入大批人潮辦理泰國簽證，造成大樓內人潮擁擠，光等個電梯都要超過10分鐘，且現場排隊民眾太多，往往一層樓擠入超過該樓層能負荷的人數，辦事處又位於12樓，鄰居抱怨「整棟大樓就跟菜市場沒兩樣。」

▲泰國經貿辦事處每天湧入大批辦理簽證人潮，造成大樓鄰居怨聲載道。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

有大樓住戶抱怨，且每天辦事處擠滿人潮，幾乎都排到樓梯間阻礙逃生空間，該辦公大樓內僅2台電梯，每天需要載送這麼多辦理簽證的人，這樣不僅安全上有疑慮，而電梯所使用的公共電費，也需要每個住戶自己承擔，對此認為「相當不公平。」

泰國經貿辦事處回應，受理泰國簽證業務已經外包，但不斷有民眾前來辦理業務，平均一天還可以收到2千件的簽證申請，一半是旅行團的團件，另外現場每天擠入8百至上千人辦理簽證，造成大樓鄰居困擾也相當抱歉。

辦事處也強調，目前代辦泰國簽證業務的中心，在台北以及高雄2地都有設置簽證代辦地點，也希望民眾能夠善加利用，以免造成大樓其他鄰居不滿。

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