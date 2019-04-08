聯電宣明智兒子婚變6年分5波告妻40案　律師涉濫訴移送懲戒

▲婦女團體與司改會曾在2017年，以王敏遭宣家律師提告40案為例，舉行「濫訴就是一種暴力—遏止濫訴，終止家暴」記者會。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

聯電榮譽副董宣明智的兒子宣昶有，與妻子王敏婚變互控6年，高院日前判准2人離婚，而王敏向台北律師公會申訴，宣家找的鄧姓、鄭姓2位律師，長期對她及其家人濫訴40件官司，公會調查後認為，鄧姓律師濫訴情節重大，甚至基於「自身不當心態」，協助妻子也對王敏提告，決議將鄧移付律師懲戒委員會懲戒，另鄭姓律師違規情節較輕，予以告誡。

宣昶有和王敏2013年婚變翻臉後，雙方衍生多件訴訟，王敏和家人被宣家律師分5波提告、共40件官司，勵馨基金會、民間司改會等團體，還為此在2017年召開「濫訴就是一種暴力—遏止濫訴，終止家暴」記者會，王並赴台北律師公會檢舉鄧、鄭2名律師濫訴。

▲宣昶有的2名律師遭檢舉涉嫌濫訴，其中鄧姓律師因情節重大，遭移付懲戒。（圖為宣昶有受訪資料照／記者張一中攝）

鄧姓、鄭姓2名律師都曾申辯否認濫訴，但北律調查，鄧針對宣的身分證疑被偷走，去調閱病歷的部分，先後向台北地檢署控告王敏及王敏母親涉嫌竊盜、偽造文書，北檢都處分不起訴；此外，鄧又協助妻子控告王母偽造文書、以及王敏涉嫌「法律上顯然不能成立」的瀆職罪。

北律認為，鄧姓律師分別違反了《律師法》「律師不得代當事人為顯無理由之起訴、上訴或抗告」、《律師倫理規範》「故意詆毀對造」，且情節重大，依《律師法》規定移付懲戒。

至於鄭姓律師，則是明知宣家司機要阻止妨害王敏胞姊王萱參選，仍代理控告王萱違反《著作權法》，最後也由檢察官處分不起訴等部分，被北律調查認定違反《律師倫理規範》的「明知當事人採取法律行動之目的，僅在恐嚇或惡意損害他人」，但因情節較輕，因此決議予以告誡。

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