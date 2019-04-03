下坡失控挖土機凌空側翻重壓　嬤帶5歲孫女遇險全身血昏迷搶救

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區3日上午發生小貨車搭載挖土機，疑因剎車油管破裂，下坡失控翻覆，對向一輛轎車前車輪也遭刺穿，所幸逃過一劫。路上一對阿嬤、孫女，56歲阿嬤被救出時，全身是血，一度昏迷，5歲孫女額頭及身體撕裂傷，正在醫院加護病房觀察，事故詳細原因仍待警方進一步調查。

▲ 貨車載挖土機側翻臂軸刺穿轎車，阿嬤帶孫女上學遭壓傷送醫搶救。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

3日上午8時許，鄭姓貨車駕駛載著1部小型挖土機，從公司出發前往工地時，行經七堵區東新街一處下坡彎道時，小貨車疑似因剎車油管破裂，剎車不靈，重心往右側翻覆，撞到路旁水泥花台。





據現場民眾指出，當時看到一對阿嬤及孫女，被壓在花台處，趕緊設法拉出女童，額頭部位有輕微腫脹，阿嬤被壓住動彈不得，後來消防隊員趕抵，民眾及肇事駕駛合力將她救出，當時阿嬤呈現昏迷，全身是血，救護車緊急送醫。



另外，王姓男子駕駛轎車，從對向而來，當時行經此路段彎道，看到對向小貨車竟側翻倒向路邊，他緊急剎車，小貨車上的挖土機手臂軸，直接刺穿左前輪，完全來不及反應。



基隆長庚醫院急診室醫師指出，阿嬤傷勢較嚴重，顱內出血，需轉到加護病房觀察，小女童身上些許擦傷。事故詳細原因正由警方調查中。