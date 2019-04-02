立院三讀／飛安會轉型運安會！　主辦水陸空重大事故

▲普悠瑪翻覆。（資料照／記者游芳男攝）

記者徐政璿／台北報導

去年普悠瑪事故釀成嚴重死傷，行政院去年提出《運輸事故調查法》的修正案，成立「國家運輸安全委員會」，隸屬行政院下之三級獨立機關。立法院會本月2日三讀通過此案，將飛安會改制為「國家運輸安全調查委員會」。根據規劃，運安會預估今年成立，2021年全面到位，主掌國內航空、鐵道、水路、公路等重大事故的調查。

根據修法，原有的飛安會將轉型成運安會，在原有飛航安全事故調查，加上鐵道、水路和公路的運輸事故調查；在員額規模方面，由目前25人擴大至約100人，包含5位專任委員和6位兼任委員。

運安會主任委員、副主任委員及專任委員任職期間，不得兼任公營事業機構或公司代表官股之董事或監察人，並不得兼任與交通運輸相關之事業或團體之職務，離職後3年內，也不得擔任與交通運輸相關的營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。

罰則部分，航空器使用人若故意毀損記錄器內的事故資料，可處新台幣120萬元以上至600萬元以下罰鍰、過失毀損資料可處60萬元以上至300萬元以下，其他運具則統一處12萬元以上至60萬元以下。若義務人無正當理由不通報者，可處50萬元以上至250萬元以下，通報義務人需於事發2小時內通報，疑似狀況則須在24小時內通報。

另外若航空器、船舶、鐵路、捷運系統單位不協助調查、甚至規避或妨礙，可以處以60萬元以上300萬元以下罰鍰；超輕型載具、遙控無人機、汽車所有人則處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。