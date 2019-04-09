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涉假訂單詐貸10億元　泰山八寶粥外銷商董座兄妹聲押禁見

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▲▼ 泰山八寶粥外銷商、台灣欽泰公司詐貸10億元案移送 。（圖／記者劉昌松攝）

▲欽泰國際涉嫌用假訂單詐貸10億元，董事長詹舜淇被調查局官員移送台北地檢署由檢察官複訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

以銷售、外銷泰山八寶粥、仙草蜜等罐頭甜品到美國為主業的欽泰公司，疑似在2014年到2016年間，以偽造電子零件訂單等方式，向銀行詐貸逾10億元，台北地檢署8日指揮調查局桃園市調處，搜索3個地點並約談欽泰董事長詹舜淇與父親詹信夫、妹妹詹雅琳、1名女員工，共4人到案，並在晚間9點左右，先後移送台北地檢署由檢察官複訊，全案朝違反《銀行法》、偽造文書方向偵辦。

【4／9　06：31更新】

檢方訊後認為詹舜淇、詹雅琳涉有重嫌且有串供之虞，9日凌晨向法院聲請羈押禁見，詹信夫、方姓女員工則分別以20萬元、5萬元交保。

▲▼ 泰山八寶粥 。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰山八寶粥是台灣家喻戶曉的罐頭甜品 。（圖／記者楊珮琪攝）

台灣欽泰國際公司前身是泰山的國際貿易部門，現在公司登記資本額為1億元，由泰山詹家第三代成員詹舜淇擔任董事長，根據欽泰官網，主要業務是把八寶粥、仙草蜜等罐頭甜點、飲品、休閒零食和食用油等，出口到北美，南美，大洋洲，亞洲和南非等20多個國家。

▲泰山八寶粥外銷商、台灣欽泰公司詐貸10億元案移送 。（圖／記者劉昌松攝）

▲詹舜淇的父親詹信夫也被約談到案。（圖／記者劉昌松攝）

但檢調獲報，欽泰公司涉嫌在2014年3月至2016年底，用假的電子零件訂單，向10多間銀行申請貸款，但實際上欽泰沒有與人進行交易，多間銀行陸續發覺有異，初步清查欽泰向包括國泰、一銀、華南等銀行的借貸款中，仍有約10億元尚未清償。

詹舜淇等4人在8日遭約談後，晚間先後被移送北檢時，對媒體採訪均未回應，全案由檢調單位朝違反《銀行法》、偽造文書等罪嫌方向偵辦。

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關鍵字：欽泰,泰山,八寶粥,仙草蜜,詐貸,偽造訂單,銀行法

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