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普悠瑪翻覆最新懲處擴大　傳逾20人受罰、司機尤振仲也在名單中

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▲▼ 普悠瑪翻覆 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲去年10月普悠瑪號出軌翻覆，交通部將重懲相關人員。（圖／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪號翻覆事故至今事隔逾5個月，先前交通部長林佳龍因不滿事故調查報告中，前三任台鐵局長究責卻僅記大過，要求退回處理。據了解，最新懲處名單中，相關人事懲處從17人增加至20多人，另外，司機員尤振仲也首度納入名單中。對此，交通部長林佳龍辦公室回應，公文尚未到部長室，還不算定案。

交通部先前針對普悠瑪新馬出軌翻覆案進行究責，但懲處中，針對前三任台鐵局長（范植谷、周永暉、鹿潔身）謹記大過，負責採購的范植谷至今仍擔任驗船中心董事長，林佳龍曾直言，對社會來說，並沒有檢討改進，「心情很難過，事實上是沒有是非了」，並要求報告退回處理。

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▲▼交長林佳龍與普悠瑪家屬見面-林佳龍 。（圖／記者黃克翔攝）

▲交長林佳龍不滿原本對前三任台鐵局長的懲處太輕，要求退回處理。（圖／記者黃克翔攝）

交通部為此召開多次會議，據傳，最新人事懲處名單已初步敲定擴大、加重懲處，從原本的17人增加至20多人，其中，針對台鐵前任局長范植谷懲處擬從記一小過變為一大過兩小過。另外，由於司法調查近半年尚未有結果，這波行政懲處也決議不等了，首度將司機員尤振仲納入懲處，擬記大過。

▲▼普悠瑪48歲尤姓司機50萬交保（下圖）裁定書，宜蘭地檢24日收到，主任檢察官江貞諭說，將研議後決定是否抗告。（圖／記者游芳男翻攝，下同）▲▼21日台鐵6432次普悠瑪號，在蘇澳新馬車站出軌翻覆，不幸釀成共造成18人罹難、215人輕重傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲據了解，新一波懲處名單中，首度將司機員尤振仲納入。（圖／記者游芳男攝）

對此，交通部長林佳龍辦公室表示，部裡還在簽辦公文作業中，尚未到部長室，部長還沒核定的都還不算定案。負責召開會議的交通部次長王國材則指出，目前剛完成相關人員責任重新調查，待交通部、行政院核定後再公布，名單尚未確定，不要揣測。

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關鍵字：普悠瑪,普悠瑪事故,普悠瑪懲處,台鐵

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