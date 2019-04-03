蝶戀花又開張！　直擊負責人周繼弘駕遊覽車1日遊…旅客說OK啦

▲蝶戀花疑似另起爐灶，負責人周繼弘當起駕駛接一日遊行程。（圖／東森新聞）

突發中心／台北報導

2017年一輛遊覽車在國道翻覆造成33人罹難，遭外界指責的蝶戀花旅行社關門，但最近疑似另起爐灶，蝶戀花負責人周繼弘當起駕駛接一日遊行程，他面對《東森新聞》記者的詢問，表示自己沒開公司只是駕駛，然而，官方網站卻出現2個版本，其中一個舊版寫著自己是蝶戀花，且匯款戶名是蝶戀花創辦人周比蒼（周男父親）。

周繼弘被發現開始接一日遊行程，大批旅客排隊上遊覽車準備出發。對於周比蒼、周繼弘父子倆要捲土重來一事，旅客表示，「自然而然就知道了，OK啦。」旅客也坦言，知道這旅行社的前身就是蝶戀花，然而周繼弘只說自己是駕駛便開車走人；此外，看旅客上車的地點，就是在蝶戀花旅行社的舊址，疑似已搬家改名。

▲▼搬家後的旅行社內部裝潢也相當簡單，只有2人看顧。（圖／東森新聞）

遭指蝶戀花新旅行社的員工表示，「這個中巴祕境去福山，一般都蠻受好評，這些我們都有請導覽，像這個基本上，在南投以內的，都只有一個駕駛。」搬家後的旅行社內部裝潢也相當簡單，只有2人看顧，員工指出，「我們是搬過來新的，我們現在是新的，我們現在是新的公司。」官方網站卻發現有2個版本，左邊版本是新名字、新帳戶，另一版本卻寫著1999年成立的蝶戀花，匯款戶名仍是周比蒼。

▲官方網站卻發現有2個版本，左邊版本是新名字、新帳戶；另一版本卻寫著1999年成立的蝶戀花，匯款戶名仍是周比蒼。（圖／東森新聞）

2年前蝶戀花罹難駕駛康育薰的姊姊提到弟弟一度哽咽，她表示「如果（蝶戀花）另起爐灶的話，要像交通部規定的，如果長途旅行，能夠有雙位司機，別讓辛苦司機賺辛苦錢」。她對蝶戀花送上祝福，只希望舊事不要重演。

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