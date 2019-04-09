耳機掉診所！她「5年後來找」不見了…氣炸：我要報警　醫護全傻

▲耳機弄丟5年才找，結果不見了，女客人氣得要報警。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

許多人都希望遺失的東西能夠幸運找回，不過香港近日卻有一名醫護人員投訴，碰到一位女子走進診所後，開口就說要投訴他們，原因是「5年前」在這裡掉了的耳機找不回來，對方還大罵說，「你們不是要負責保管這些失物嗎？那是很有紀念價值的耳機耶！你們如果不賠我，我就要報警。」讓她相當傻眼。

這名女醫護人員在臉書粉專「西客之道 Hispitality Secret」指出，女子走進診所後，開口第一句就是「我要投訴你們的制度」，讓她心裡大翻白眼，「一聽到這種話，就知道又是難搞、瘋癲的人了。」對方說，自己在3、4年前曾到診所看病，並且遺失一個耳機。原po回應，查到的資料顯示，女子最後看病是5年前（2014年）了，並非3、4年。

▼醫護人員常常要面對奇怪的要求。（圖／達志／示意圖）

對方接著說，「反正就是那上下就對了，當年我打電話問過妳同事，他們說『已經找到了，叫我過來拿』，現在我來了，卻又說東西找不到了，是怎麼回事啊？」原po說，現在是2019年了，當時不見的東西早已不清楚下落。但對方卻暴怒地說，「那是很有紀念價值的耳機耶，是你們叫我回來拿，就應該保管好失物啊！」

她還說，「妳同事還有留下我的資料，就算過這麼多年，我的資料也還在吧，那你們就應該賠償我的耳機，否則我可以報警告你們。」原po雖然沒有交代事情結局，但她無奈表示，真的是吃飽沒事做，一直故意刁難別人，消磨彼此時間。

網友看完表示，「這麼有紀念價值，幹嘛不趕快來領」、「對方是去坐牢5年了嗎？來不及來拿」、「跟她說10年後寄給她，反正東西越放越有價值」、「感覺是失憶了」、「感覺診所也要負責…」、「每家店是不是都要明確制定失物處理流程啊」。