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轉接線失蹤7天！一翻小黃靴「完美收納」溝溝　2.3萬人笑噴：可以放4組

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這……這不是失蹤已久的轉接頭嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

iPhone從7代開始就將耳機孔拿掉，如果想接有線耳機的話，就要用3.5mm的耳機轉接頭，才能插進Lightning孔。一名女網友發文表示，她找耳機轉接頭找了一個禮拜，最後終於在某個溝槽裡找到。看到原PO附的照片後，其他人紛紛笑炸「卡好卡滿」、「這可以放好多組耶！廠商快開發吧」、「很棒的收納空間」。

「我找了它一個禮拜」，一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見她拿著某知名品牌的登山小黃靴，並翻過來拍鞋底，只見鞋底花紋有相當深的溝槽，沒想到耳機轉接頭就「超級吻合」地卡在裡面，看起來彷彿就是天生用來收納線頭的。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲找你找了好久了耶 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

照片吸引2.3萬人按讚，網友紛紛笑噴，「原來鞋子有收納功能」、「它躲的很辛苦」、「集線器無誤」、「這收納盒哪裡買的」、「其實它一直都陪伴在你身邊，但你總是讓它孤單寂寞覺得冷」、「原來這鞋子的隱藏功能是這個呀」、「我也不見一條，我等等去找找我的鞋底看看」、「最危險的地方就是最安全的地方」、「線：『啊！糟！被找到惹（冒汗』」。

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關鍵字：轉接頭,iphone,耳機,登山靴,timberland,爆廢公社

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