舞廳內遭「熊抱狂親」還撞傷眼！女報警反被辱：跟人喝酒才這樣

▲台北市黃姓女子在舞廳遭熊抱性騷擾。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

台北市的黃小姐日前到舞廳玩，卻被一名男子強行熊抱，還試圖搶吻她，讓他感到很驚慌，極力反抗，因此撞傷了眼睛，幸好最後順利掙脫。不過當她去報警的時候，卻遭到警方言語羞辱，說自己是因為「愛跟人家喝酒才這樣」，讓她氣得告上法院。

東森新聞報導，黃姓女子到舞廳玩的時候，被一名男子一把抓住，接著不但被窮抱，還遭到狂吻，她整個覺得莫名其妙，最後因為想要掙脫極力反抗，眼睛還被撞傷，差點失明，還有腦震盪情形。事後，她覺得受到羞辱，於是報警，並回到原本的店家調監視器畫面，卻被拒絕。

▲▼黃女被撞到眼睛差點失明，想調閱監視器還被店家拒絕。（圖／東森新聞）

黃女不甘心被性騷擾，再度請求警察幫忙調查案件，結果換來的是警方「言語羞辱」。在她錄下的影片中可以看到，她說不認識伸鹹豬手的男性，警方卻說「明明就是認識人家才會喝酒，才會被推倒，妳也很好笑耶」，而且她被撞到腦震盪，警察卻嗆聲「斷手斷腳才是重傷害啦，妳手腳還在，還可以講話不是嗎」。

黃女一氣之下直接告上法院，目前法官要求偵查隊蒐集包含店家、監視器畫面、證人和當事人等相關資料，並且要在三天內完成。但是，由於事情發生在1月，店家監視器畫面早已被覆蓋，黃小姐氣得質問警察和店家是否是一夥的，根本同流合汙，中山分局則回覆，案件受理的時候就已經來不及調閱畫面了。

▼報案還被警察羞辱。（圖／東森新聞）