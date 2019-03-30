　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

舞廳內遭「熊抱狂親」還撞傷眼！女報警反被辱：跟人喝酒才這樣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台北市黃姓女子在舞廳遭熊抱性騷擾。（圖／東森新聞）

▲台北市黃姓女子在舞廳遭熊抱性騷擾。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

台北市的黃小姐日前到舞廳玩，卻被一名男子強行熊抱，還試圖搶吻她，讓他感到很驚慌，極力反抗，因此撞傷了眼睛，幸好最後順利掙脫。不過當她去報警的時候，卻遭到警方言語羞辱，說自己是因為「愛跟人家喝酒才這樣」，讓她氣得告上法院。

東森新聞報導，黃姓女子到舞廳玩的時候，被一名男子一把抓住，接著不但被窮抱，還遭到狂吻，她整個覺得莫名其妙，最後因為想要掙脫極力反抗，眼睛還被撞傷，差點失明，還有腦震盪情形。事後，她覺得受到羞辱，於是報警，並回到原本的店家調監視器畫面，卻被拒絕。

▲▼台北市黃姓女子在舞廳遭熊抱性騷擾。（圖／東森新聞）

▲▼黃女被撞到眼睛差點失明，想調閱監視器還被店家拒絕。（圖／東森新聞）

▲▼台北市黃姓女子在舞廳遭熊抱性騷擾。（圖／東森新聞）

黃女不甘心被性騷擾，再度請求警察幫忙調查案件，結果換來的是警方「言語羞辱」。在她錄下的影片中可以看到，她說不認識伸鹹豬手的男性，警方卻說「明明就是認識人家才會喝酒，才會被推倒，妳也很好笑耶」，而且她被撞到腦震盪，警察卻嗆聲「斷手斷腳才是重傷害啦，妳手腳還在，還可以講話不是嗎」。

黃女一氣之下直接告上法院，目前法官要求偵查隊蒐集包含店家、監視器畫面、證人和當事人等相關資料，並且要在三天內完成。但是，由於事情發生在1月，店家監視器畫面早已被覆蓋，黃小姐氣得質問警察和店家是否是一夥的，根本同流合汙，中山分局則回覆，案件受理的時候就已經來不及調閱畫面了。

▼報案還被警察羞辱。（圖／東森新聞）

▲▼台北市黃姓女子在舞廳遭熊抱性騷擾。（圖／東森新聞）

ET快訊
辣模「雪乳深溝」賣項鍊！鏡頭拉遠曝真相1.3萬男粉崩潰
快訊／蘋果高層證實：AirPower無線充電器「計畫已死」

關鍵字：舞廳,熊抱,性騷擾,報警

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

舞廳內遭「熊抱狂親」還撞傷眼！女報警反被辱：跟人喝酒才這樣

女大生搭公車遭「摸臀數十秒」　司機霸氣神救援

4個家要養…台南醫師合作人力仲介「偽造病歷」　2年所得破千萬

回收翁愛上外配持鐵片捅死情敵　囂張嗆「人我殺的三小」接著就被抓

土城桐花公園驚見男樹林上吊　肢體末梢顯屍斑

單親媽湊500萬買房送兒…慘被抵押啃老　逆子辱罵：妳下輩子是妓女

高雄酒駕撞民宅！直撞騎樓7車　「砰」居民驚醒：完蛋了

停路肩大卡車瞬間撞扁！她夾車內嚇呆定身…「死掐方向盤」被扛出

「救救我老公！」妻車外撕聲吶喊！他追撞「燒成焦屍」慘死…母淚崩

嘉義驚傳「獨居老人自殺」失蹤…橋上留一雙拖鞋！居民暴怒：監視器呢

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

舞廳內遭「熊抱狂親」還撞傷眼！女報警反被辱：跟人喝酒才這樣

女大生搭公車遭「摸臀數十秒」　司機霸氣神救援

4個家要養…台南醫師合作人力仲介「偽造病歷」　2年所得破千萬

回收翁愛上外配持鐵片捅死情敵　囂張嗆「人我殺的三小」接著就被抓

土城桐花公園驚見男樹林上吊　肢體末梢顯屍斑

單親媽湊500萬買房送兒…慘被抵押啃老　逆子辱罵：妳下輩子是妓女

高雄酒駕撞民宅！直撞騎樓7車　「砰」居民驚醒：完蛋了

停路肩大卡車瞬間撞扁！她夾車內嚇呆定身…「死掐方向盤」被扛出

「救救我老公！」妻車外撕聲吶喊！他追撞「燒成焦屍」慘死…母淚崩

嘉義驚傳「獨居老人自殺」失蹤…橋上留一雙拖鞋！居民暴怒：監視器呢

三國時代最強戰車　故宮南院三國展「霹靂投石車」帥氣登場　

嘉義市優秀青年表揚　正妹市議員、創意漢堡創辦人皆入圍

陳喬恩穿碎花洋裝配空氣瀏海　粉盛讚「仙女下凡」

釀酒人鐵牛陣再傳傷兵　奈伯手肘開刀本季提前報銷

白貓偷吃飼料「滿嘴都是」　想開口狡辯「噗嚕」噴3顆

嗑完台鐵便當秒變千萬富翁！2/1有在「北車買排骨便當」快對發票

北海道直擊／王柏融續戰歐力士拚首安　仍是中心棒次

日職／軟銀千賀滉大飆161公里生涯最速　日投第4人

他有養家壓力「薪水多1萬」　小資女領22K還被迫加班到凌晨

現代「Venue」入門跨界休旅預告片釋出　紐約車展首發

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

社會熱門新聞

以為兒子要找工作了...啃老男..

國道4項「隱藏版違規」1次噴3..

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹..

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1..

工人衝女廁尻　「噴射瞬間」門開..

知名整型醫被控「留患者在診間等..

他追撞「燒成焦屍」慘死…母淚崩..

即／補習班接送撞耕耘機1死3傷..

應召女不賣春　阿公傳訊檢舉妳

停國道瞬間撞扁！她嚇定身掐方向..

玖壹壹春風是常客　斷腿父「牽4..

單親媽500萬買房「被獨子罵妓..

獨居老人跳溪　橋上遺留一雙拖鞋

高雄酒駕失控撞民宅　毀7車

更多熱門

相關新聞

女大生和妹搭車被「摸臀數十秒」　司機神救援

台中市鄧姓男子2018年搭乘公車時，故意坐到公車最後排女大生小妮（化名）旁邊，先後以手肘和手背觸碰對方的腰和臀部，之後更大膽以手心觸碰小妮臀部數十秒。之後小妮和妹妹趁著鄧男下車前向公車司機求助，直接將對方帶到警局；台中地院依強制猥褻罪判處鄧男8個月有期徒刑，全案可上訴。

大談輕判　法官陳志祥遭送監察院

被甩哀求分手砲　她完事秒告性侵

女檢摸乳採證原因曝！　男供出小三身體特徵

生日趴遭亂摸！女哭找男友竟遭趕出房

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

深夜性侵學姐次！他隔天裝沒事向女友求婚

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

柯有倫好人緣！婚宴大咖賓客坐地上

圍觀車禍　卡車撞人群18死

用路人注意！7交通新制4/1上路

即／大片雨帶夜襲！北台防瞬間炸雨

家傳怪石沒人重視　專家驚：20億

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生死搏鬥結果出爐

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面