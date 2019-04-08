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聊天遇國軍！她苦吐「一生做台灣人」期盼　海陸兵霸氣回7字：有我們

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲海陸軍人只回2句話，秒讓原PO落淚。（圖／（左）當兵示意照，記者季相儒攝／（右）翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

近日網路上許多網友都在討論「台灣已經進入備戰狀態」，讓很多人都相當擔心。一名女網友在《Dcard》表示，說自己看了在網路論壇的熱門文章「關於台灣進入備戰狀態」，看完後心情很差，就打開線上匿名聊天網頁。沒想到聊天時，遇到了一位海陸軍人，對方只回了兩行字，馬上讓她感動得痛哭流涕。

女網友在文中表示，她看完該篇熱門文章後，剛好心情也很差，就打開手機進入匿名聊天網頁，滑到一位海陸軍人，聊天過程她也把該篇文傳給對方，並和他說「希望我有生之年，我還是台灣人，都能以台灣人活下去」；接著，對方只回了2行字，「不要擔心」、「有我們」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲「不要擔心，有我們」這句話也太霸氣了吧！（圖／翻攝自Dcard）

短短7個字，讓原PO感動直呼「肝！誰准你這樣的啦！我的眼淚都流出來了，痛哭流tea」，最後她也說「謝謝願意為台灣努力的人，我們都能更好！更團結！願你平安，台灣。願你順遂，台灣。」

讓人感動的不只這樣，看到貼文後，許多軍校生和軍人紛紛表示，「對啊！還有我們，沒事的，但別再說軍人沒用了，有時候看到真的會不知道為了什麼在拼」、「沒有你們，國軍在也沒意義，就是因為有你們，我們國軍才有該守護的人跟家園」、「本人現職志願役空軍，說真的對面真的打來，我們也是第一線作戰，所以別怕，我們24小時待命」。

其他人則是留言，「好霸氣，我喜歡，台灣人加油啊」、「有夠帥的啊！喔天哪我心動了一下」、「瞬間想噴淚，真的太暖了嗚嗚嗚嗚嗚嗚」、「看了有夠感動，希望不管是我還是後代子孫，都還能以身為台灣人而驕傲」、「太暖了……謝謝國軍」、「超有骨氣的，前天在總統府聽了晚安臺灣，整個眼眶泛淚，看到隔壁不認識的男生也是，瞬間覺得，還好還有人跟我在乎一樣的事」。

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關鍵字：備戰,海陸,軍人,Dcard

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