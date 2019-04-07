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爸癌末住院…病房外傳出「來回鐵鏈聲」！氣場顏色變了　醫宣布斷氣時間

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▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊（圖／記者姜國輝攝）

▲家人身體不舒服，趕緊送醫治療。（圖／記者姜國輝攝，示意圖，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

面對家人生病，總會讓人擔心不已。一名網友回想7年前的故事，她的爸爸肺癌末期時住在安寧病房，去醫院過夜陪伴爸爸時，每天晚上都聽到病房外有著清楚且沉重的鐵鏈聲，甚至常看到「某兩位」帶著鐵鏈及手板來病房看著她爸爸，3個月住院期間最後聽到爸爸急切求救呼喊聲，直到爸爸離開，鐵鏈聲才慢慢消失。

這名網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，爸爸還沒生病之前，她去看爸爸時聊天聊到一半，突然可以看到爸爸身上發出一種不同氣場的顏色及不可逆的危機訊息，她也不知道那是什麼情形，無法解釋，但帶給她一些不好的畫面，「疑似像電視插播一樣，一瞬間跑一個畫面給我。」

請繼續往下閱讀...

原PO就提醒爸爸近期一定要去醫院做身體檢查，爸爸不但不聽叮嚀，還笑著說：「哈哈～沒事啦！妳看我還那麼強壯！」隔了一個月，弟弟就通知她說，爸爸咳出血痰進醫院檢查，初診是開放式肺結核，於是醫生就開了肺結核的藥給爸爸吃。

「一般來說，認真吃半年左右是可以完全康復，但沒有想到……我爸吃藥吃一週之後，發現不對！」原PO說，爸爸的頭出現劇烈疼痛，回到醫院找醫師也確定「開的藥不可能會引起頭痛這個副作用」，於是立刻安排更詳細的身體檢查，檢查出來診斷是癌症末期。

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲醫生重新確認藥物，「不可能會引起頭痛這個副作用。」（圖／達志影像，示意圖，與本文當事人無關）

爸爸住在一間隔離病房，家人進去要淨手、戴口罩，醫師也說爸爸只剩3個月可以活。住院約隔了半個月就轉院，安排到比較大型的醫院，繼續接受治療，做癌症切片，證實惡性腫瘤。爸爸的情緒變得浮動，可能是因為癌症帶給他身上的不適感，所以一直不斷罵人，其他病人、護理師等都被他罵過一輪，而爸爸一直喊著頭好痛，但他的狀況實在不適合開刀，肝臟也發現了腫瘤。

「最後醫院說對爸爸所有醫療都無效之後，我們姐弟還是接到了一張安寧緩和治療意願書。」原PO在爸爸入住安寧病房後，和弟弟輪流交班去醫院陪伴過夜，每次輪到她在醫院時，晚上都會聽到病房外清楚且沉重的鐵鏈聲，好幾次她半瞇著眼，偷偷看著爸爸的病床變化，時常看到「某兩位」帶著鐵鏈及手板來病房看著她爸爸，她知道這是「例行公事」，因此沒有出聲打擾。

不過有次，「鐵鏈聲」再次出現、且來得非常急切，原PO接著就聽到隔壁病房一直叫護理師和醫師過去幫忙，隔天看到隔壁家屬與殯葬社的人員到那間病房去收大體。

後來家人請了男看護照顧，在父親往生前一天，原PO深夜在住處房間剛躺下來，就聽到「爸爸急切求救的呼喊聲」，她不在爸爸身邊陪伴卻聽到爸爸要她去救他，她跟老公提起此事後決定隔天再去醫院。當他們看到爸爸，親眼看到爸爸的雙眼已經呈現是全面黃色、眼球是凸的，皮膚因電療導致成焦黑色。爸爸已經意識不清，半醒半昏迷，於是姐弟倆就協議好讓爸爸睡覺好好離開，不要讓他太痛苦了。

▲▼健保給付病床,病床,電動病床,健保病房。（圖／記者林世文攝）

▲爸爸躺在病床，時間已經差不多了。（圖／記者林世文攝，示意圖，與本文當事人無關）

那天晚上7時，家人都圍繞在爸爸的病床，原PO傷心之餘，還是有聽到那鐵鏈聲走到爸爸的病床，似乎在等待爸爸斷氣。直到晚上8點，她就看到爸爸氣場顏色變了，而鐵鏈聲也慢慢消失，醫生也宣布了斷氣時間，病房外的殯葬社人員就進來處理大體，準備進誦經室。

事後，該名男看護透露，前天晚上他就發現爸爸突然沒有氣息，很緊張就叫醫生來。醫生要男看護一直叫爸爸的名字，叫醒來，喊了很久，才把爸爸喊回來了。原PO感慨，從爸爸發病到往生其實不到3個月就離開了，相當快，對她而言這種病症真的很可怕，也希望大家都要好好保重身體。

文章一出，超過1900人按讚，網友們紛紛留言表示：「傷心，多謝分享」、「辛苦了」、「生病好可怕，光是想，我就很害怕」、「我看完其實覺得很難過」、「醫院裡面的鬼真的很多」、「版主當時聽到鐵鍊聲一定滿滿無奈」、「感謝分享，期待妳下則故事。妳爸爸在天上一定會過的很好的」、「願妳爸一路好走跟隨佛祖修行。」

也有網友分享：「我在安寧病房工作，年節等大節日期間真的很可怕，常常如果有三個病人快要走的時候，我們都會說就看祂要帶誰走，然後走了一個之後另外一個就會好轉」、「其實在RCU裡很清楚的，三節或有病患要往生前72小時，都很容易聞到花香或檀香的味道。您的單位也應該一樣……」、「聞到香味是仙佛來接人，鐵鏈就不必多說了。」

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關鍵字：父親,鐵鍊,肺癌,安寧病房,靈異公社

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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