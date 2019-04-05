搭區間血糖低！博愛座阿姨「秒讓又給糖」　整車廂暖炸...還有奶奶送香蕉

▲當時車廂坐滿了人，而阿姨知道她有需求後，立刻讓出座位。示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友前天搭區間車到台中，好不容易趕上車時，突然眼前一片黑，接著想吐又耳鳴，虛弱的她詢問博愛座上5、60歲的阿姨們，能否讓出一個座位；沒想到，某位阿姨不但立刻起身關心，還給她糖果，而其他人也紛紛拿出零食，甚至有婦人打算把蛋餅送給她，讓女孩感受到滿滿人情味。

當天，女網友怕錯過那班區間車，於是咬牙跑了1分鐘剛好趕上，上火車後因為沒座位，有點喘的她抓著中間柱子，想先休息一會兒再吃早餐，沒想到她突然一陣暈眩，左眼看到的世界漸漸變黑，連左耳也開始耳鳴，接著又有一股想吐的感覺。

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▲原po還拿到了幾個糖果和巧克力。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

就在女網友快撐不住的當下，她直接問坐在博愛座上幾位5、60歲的阿姨們能否讓她坐，並表示自己很不舒服，「阿姨立馬起來讓我坐下，還問我哪裡不舒服，我說了身體狀況後，她立刻給我糖果。」

暖心的是，一旁老奶奶見狀也出聲關心，要她趕快喝一點溫開水，還有別的阿姨給她巧克力，緊接著又有一位婦人走過來，不但拿出糖果，連蛋餅都打算給她，不過女網友婉拒了，因為自己的早餐還躺在包包裡，不久後有個一樣要搭到台中的奶奶，也給了她一根香蕉。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

她感動地說，「阿姨們都很熱心地幫我查有沒有更快到台中的車子，列車長經過的時候，阿姨跟他說要多注意我的狀況，列車長還問我需不需要救護車，後來經過阿姨們的討論，我應該是突然貧血（血糖低），休息後也回覆正常。今天總共受到6位阿姨還有列車長的幫助，真的是非常非常感謝。」

女網友將這段經歷分享在dcard後，引來熱烈回響，大票網友也紛紛回應，「我懂那種感覺，某次也是差點趕不上高鐵用盡全力跑，那整天都覺得不舒服」、「別人遇到的阿姨總是不會讓我失望」、「果然還是有溫暖的事情在，阿姨們水喔」、「身體保重，溫暖的長輩還是很多的」。

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