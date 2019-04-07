壓車撞進「阿婆彎」雜貨店　幹譙阿嬤罵爆：恁娘！出事了吼

▲騎士疑似車速過快失控，撞進嘉義大埔「阿婆彎」雜貨店 。（圖／翻攝自臉書社團《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》）



社會中心／綜合報導

嘉義中埔鄉台3線公路知名的「阿婆灣雜貨店」，7日中午店面遭一輛失控機車衝入，整輛車直接將門口玻璃櫥櫃撞破。據悉，機車騎士和顧店的雜貨店媳婦都受傷送醫，所幸沒有生命危險。而「幹譙阿嬤」當時在店後休息，沒有受到波及，但仍不改本色大罵「恁娘！出事了吼！」

高齡87歲的陳富在台3線大埔路段經營雜貨店，因為經常用霸氣十足的「國罵」提醒機車騎士騎慢一點；雖然開口就是國罵，但車友見阿嬤是真心關切行車安全，紛紛親切稱呼她是「幹譙阿嬤」，而雜貨店所在的彎道也被暱稱為「阿婆彎」，深受車友喜愛。

警方調查，當天中午12點40分左右，陳富阿嬤正在雜貨店後方的住家休息，戴姓媳婦則在店門口顧店，此時肇事駕駛何姓男子騎乘機車經過，疑似因過灣車速過快失控，導致機車衝入雜貨店，將玻璃櫃撞破。

何男及時跳車，但膝蓋與雙手仍有多處擦傷，送往聖馬爾定醫院包紮；戴女則遭碎玻璃割傷，由家人自行送醫，所幸都沒有大礙。警方表示，何姓男子酒測值為零，後續釐清肇事原因後，將依法開單告發。阿嬤的孫子轉述，阿嬤得知騎士車禍，中氣十足譙，「恁娘！要他們騎卡慢不聽！出事了吼。」

陳富阿嬤年事已高，幾年前就將雜貨店交給媳婦打理，對於違規騎士也不如過去那般有精力責罵。過去，幹譙阿嬤只要見到騎士過彎速度太快，就會在路邊用國罵告誡「X你娘！怎麼騎那麼快！騎慢一點啦！」影片被人上傳網路後爆紅。