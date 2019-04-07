潮牌背包送洗…拿回來「變全新白」！網蓋樓笑噴：老闆容不下一點黑

▲女大生分享把背包拿去送洗的經驗。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

高雄市一名女大生轉述朋友的經驗表示，拿著心愛的背包拿去送洗，結果送回來後發現包包變成「全白的」超級乾淨，像是全新的一樣，然而原本的背包正面有著知名運動品牌Adidas的黑色logo，但拿回時，Adidas字樣整個消失不見，讓女大生笑炸：「下次黑鞋拿去洗，可能變白鞋。」

這名女大生在網路論壇Dcard上發文表示，某天滑著朋友的限時動態，看到朋友寫「拿著自己心愛的背包拿去送洗」，結果拿回來的包包變成「全白的」超級乾淨。她貼出比較圖，原來本來的包包正面應該要有著知名運動品牌Adidas的黑色logo，但拿回來時整個logo都不見了。

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女大生忍不住笑出來：「值1000多元的logo直接被洗掉，下次拿黑鞋去洗，可能變白鞋。」讓其他人表示想要把穿髒的白鞋、白襯衫全部都洗全白，還跪求店址以找到這家神奇的洗衣店。

▲背包拿去送洗，結果送回來後發現包包變成「全白的」。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出，超過6300多人按讚，網友們也紛紛留言：「正版的背包真的這樣洗一洗logo就不見了嗎」、「有些極簡風的背包因為版型設計很好看也是賣不便宜」、「小弟自幼皮膚黝黑，如果他們可以幫忙」、「我有個被染色的包，我覺得我的包有希望了」、「可能買到假的了QQ」、「老闆：我的眼裡，容不下一點黑」、「用錯方式洗吧」、「卡一個想知道這家店在哪」。

同樣從事洗衣業的內行人透露，其實無論是衣服或袋子，燙印的地方多少都會被洗掉，但是看到白包包的logo整個洗掉就有點離譜，這和藥劑使用的量也有關係，也必須要單獨洗，以免被其他衣物碰撞摩擦，導致燙金轉印的地方被沖洗掉。