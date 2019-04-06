男友傳誘惑照！「光滑嫩腿+白襪」她秒自卑　女網友群體崩潰：輸慘了

▲世新女大生出賣男友傳來的腿照，動人不可方物。（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／綜合報導

「寶寶，給妳看個東西......好噁喔！」世新大學女大生近日在網上分享一段和男友的趣味對話，更因為枕邊人發來一張下半身自拍照，令她自尊大受打擊，久久無法平復，太美、太誘惑了！

女網友日前在Dcard貼文，出賣了男友私下聊天時傳來的腿部私照，纖細長腿上幾乎無毛，搭配白襪更顯性感，而她當下情緒只有滿滿的傻眼，忍不住飆了一句髒話，心情大受影響，默默放下手上的巧克力，「根本就是女生的腿......」。

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女大生無奈吐露心聲，表示見到男友比她瘦壓力真的大，「不知道哪天我也能擁有白到發亮腿腿」？更何況，如果沒特別標明這是男生的腿，一般人大概都會被迷惑吧，「真的會誘惑到男人惹」！

文章貼上網，不少男網友驚嘆真美，直呼被騙慘了，「看到腿點進來保養一下眼睛......X！原來是男人的腿」、「這個大腿......阿斯」、「我開始懷疑我的性向了」、「男生們炫腿炫起來」、「你確定你是男生嗎？好想抱這個腿」、「都硬了才跟我說這男的腿」？

此外，這張照片還釣出無數女網友欣羨不已，崩潰完全比不上，「現在男生的腿都比女生細又白是怎樣啦」、「這年頭男生都比女生還優質，是要逼死誰啦」、「推薦一下擦哪牌護膚乳好嗎？為什麼我這麼粗糙」、「我的腿輸給了男人」、「要女生怎麼存活」、「到底為什麼那麼白皙......毛呢？」

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