刺青哥洗澡「轉吧轉吧七彩霓虹燈」！他被鄰居遷怒：不是我啊　結局超療癒

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名網友最近房子裝修，於是暫租在某個社區大樓，怎料碰上神煩鄰居三度找上門，一下嫌音量太大，一下說洗澡唱歌影響睡眠，但重點是他們之間明明隔了一戶，而且他也沒在洗澡時唱歌；更氣的是，對方昨天又扣了莫須有的罪名，讓他忍無可忍，決定展開反擊。

網友在「爆廢公社」還原始末，他表示，才搬來1個月，某一戶鄰居已經找了三次麻煩，第一回聲稱，從牆壁聽到他們的說話聲；再來又說洗澡水聲太大還唱歌，影響到睡眠，「我每天11點才下班回家，也不會在浴室唱歌，你怎麼會聽到我的聲音？還有你是拿聽診器在牆壁聽嗎？把自己當成抓漏的嗎？」

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昨天，鄰居再度上門壓垮了最後一根稻草，原po暴怒道，「我連在滑手機，你都可以說我聲音切太大影響到你，你聽力這麼好，為什麼不去做徵信社，況且不是我不認錯，是因為...第一次是隔壁吵架你卻說我，第二次是隔壁大哥洗澡唱七彩霓虹燈，第三次依舊是隔壁，那位大哥在打LOL，被隊友害到送頭，敲鍵盤太大聲，而你又找我麻煩。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

他接著表示，「我知道你會怕隔壁的大哥，所以怨言都不敢說，我剛剛特別把你的問題都告訴二號大哥，他說隔天會親自找你談。不謝嘍...你以為二號是壞人，我就是好人啊？」

網友們看完紛紛坐等後續，直說「敲碗敲碗」、「轉吧轉吧七彩霓虹燈，讓你看透這一個人生~」、「你是好人啊！幫忙把誤會都解開了」、「好期待大哥出馬」。

今日，原po回報最新情況，一早9點二號大哥就去隔壁敲門，應門的是太太，說先生出差了，4天後才會回來；後來二號大哥跟他轉述，還特別提到，「林北長這麼大，才知道學校警衛也要出差！」

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