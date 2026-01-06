　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網購日本雪具！帳單「填台灣地址」竟多噴500　隱藏版陷阱曝光

▲iPhone,apple,手機。（圖／pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

出國刷卡選「當地貨幣」已是常識，但網購竟也藏有自動換匯陷阱。旅遊部落客Charming分享，日前預訂日本雪具時，因帳單填寫台灣地址，竟被系統自動轉為台幣結帳，由於匯率高達0.21，價差足以多吃兩碗拉麵。

填寫帳單地址成關鍵　慘落DCC匯率陷阱

Charming近日在社群發文提醒，在家上網預訂海外飯店或行程時，極易掉進「動態貨幣轉換（DCC）」陷阱。她透露，日前預訂北海道雪具官網付訂金時，頁面並未提供幣別選項，她依照指示填寫了台灣的「帳單地址（Billing Address）」；沒想到，系統偵測到地址位於台灣後，便自動將6.4萬日圓轉為美金再換算成台幣，最終實刷金額為1萬3463元，匯率高達0.2104。

同樣6萬4000日圓　刷卡完竟差542元

發現問題後，她隨即聯繫店家說明狀況，幸好對方相當友善，直接協助取消付款並全額退款，讓她重新以「日幣」結帳。第二次刷卡，同樣是6萬4000日圓，實刷金額卻只剩1萬2921元，前後足足差了542元，等於多吃兩碗拉麵還有找。

至於地址該填哪？Charming建議，「可以填你要住宿的當地飯店。」

▲帳單填寫台灣地址，被自動判定以「台幣」結帳。（圖／Charming授權引用）

▲帳單填寫台灣地址，被自動判定以「台幣」結帳。（圖／Charming授權引用）

刷退還不夠　「卡別」恐影響手續費能否退回

此外，刷退時的隱形成本也是關鍵。Charming指出，「國際交易手續費（1.5%）」是否退還因卡別而異，Mastercard通常會退還；而Visa與JCB則需視各發卡銀行規定。

以她此次刷退為例，手續費約200元，因使用Mastercard世界卡而幸運全額退回，未造成額外損失。

出國網購小提醒　看到「這行字」要提高警覺

她也分享個人經驗，若在日本訂可免費取消的飯店，通常會優先使用Mastercard付款，避免臨時調整行程時產生隱形成本。

最後，Charming不忘提醒，未來只要在國外網站刷卡，不論是網購、訂房或租車，看到「Billing Address」欄位就要特別小心，若能選擇幣別，一定要選「當地貨幣（Local Currency）」，避免在毫無察覺下，再度掉進DCC匯差陷阱。

．Charming授權引用。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網購陷阱動態貨幣轉換DCC匯率刷卡注意旅遊省錢

