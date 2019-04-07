連千毅「三重大老吃屎」超猛經歷！最窮身上剩21塊...神逆轉2年還債6千萬

▲連千毅超有賺錢頭腦。（圖／翻攝自連千毅臉書）

網搜小組／綜合報導

「直播拍賣天王」連千毅昨晚間開直播，請之前鬧場的酸民到麥當勞吃漢堡，在霸氣「洗臉」的過程中，他狂妄嗆聲，幾個三重知名角頭都是吃屎的，因而惹怒不少三蘆弟兄。來自雲林的他，14歲就出社會打拚，靠著交際手腕及好口才，19歲賺進千萬，雖然後來在金融海嘯間慘跌人生低谷，但他憑借商業頭腦，讓自己起死回生。

由於之前直播中遭酸民鬧場，6日他找到該名網友，並請對方到麥當勞「吃一頓粗飽」，同時開直播飆髒話，過程中他提到，自己曾在三重環河南路開過6槍，甚至嗆「某幾名三重知名角頭都是吃屎的」。怎料，一席話掀起軒然大波，大批弟兄到他公司放大龍炮嗆聲，而連千毅稍早也澄清，是酒喝多了口誤。

▲連千毅直播賣遊艇。（圖／翻攝自連千毅臉書）

談起「10分鐘內賣出價值破億遊艇」的拍賣天王，高中畢業的連千毅，14歲那年就出社會打拚，也因為父親經商失敗，讓他看盡社會現實面。這個雲林鄉下小孩透過朋友牽線，認識一位當鋪老闆，便進去當業務，後來他跟著老闆轉往新北市發展。

這份工作讓連千毅接觸到許多道上兄弟，並從中學到交際手腕，後來他加入幫派，跟著到馬來西亞、大陸等地，和大哥們學習投資，像是期貨、美金現貨交割等，賺進人生第一個千萬，確實嚐到甜頭；但人算不如天算，2008年全球金融海嘯，讓他跌了一大跤，甚至慘賠6千多萬。

連千毅賣掉2房、3車及所有珠寶鑽戒和精品，而且最落魄的時候，身上僅剩21塊錢，他不敢讓親友知道，平常那些兄弟也沒人願意見他；此時，他突然想起，住基隆的某個友人還欠他10萬元，於是就利用這些錢翻身。

▲花2年時間，從谷底翻身。（圖／翻攝自連千毅臉書）

那時，他留2萬當生活開銷，並找了幾個在做當鋪的朋友，請他們找來8個客人，每人借1萬，按合法利息一翻兩翻，結果用短短兩年時間，把大筆債務全數還清。

曾開多家酒店的連千毅，近來轉戰直播，賣豪車、直升機、甚至有價值破億遊艇，他不僅創下直播拍賣史單項商品最高價紀錄，直播影片還曾高達123萬人次觀看，猶如戲劇化的人生，讓人嘖嘖稱奇，沒想到因為這次的「口誤」，惹毛三蘆弟兄，而再次成為熱議焦點。

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