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「三重大老都吃屎」三蘆弟兄大龍炮約戰！連千毅急喊誤會：酒喝多了

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▲「三重大老都吃屎」三蘆弟兄堵人約戰...連千毅急滅火：酒喝多了。（圖／翻攝自連千毅臉書）

▲直播拍賣天王連千毅，曾在10分鐘內將價值破億遊艇賣出。（圖／翻攝自連千毅臉書）

社會中心／綜合報導

「直播拍賣天王」連千毅昨晚間開直播，請之前鬧場的酸民到麥當勞吃漢堡，在霸氣「洗臉」的過程中，他狂妄嗆聲，幾個三重知名角頭都是吃屎的，因而惹怒不少三蘆弟兄。眼看越鬧越大，連千毅急忙澄清，一切都是誤會，是自己酒喝多了。

由於之前直播中遭酸民鬧場，連千毅6日找到該名網友，並請對方到麥當勞「吃一頓粗飽」，同時開直播飆髒話，過程中他提到，自己曾在三重環河南路開過6槍，甚至嗆「某幾名三重知名角頭都是吃屎的」。

▲▼直播主連千毅嗆「三重幫派大老都吃屎」，公司被砸。（圖／翻攝爆料公社）

▲連千毅請酸民吃麥當勞。（圖／翻攝爆料公社）
 

怎料，一席話掀起軒然大波，凌晨4點多時，三重蘆洲弟兄聚集到疑似連千毅位於重慶南路的公司，除了持鋁棒在十字路口敲擊柏油路面，高喊著「連千毅咧」，甚至施放2枚大龍炮。而今日，網上討論度破表，大票網友紛紛坐等後續，而連的臉書也遭蘆洲弟兄們灌爆。

據《三立新聞》報導，連千毅本人透過電話回應，當時是因酒喝多了，將事情的先後順序搞錯，其實並沒有要嗆三重角頭，同時也強調，今天12點會開直播解釋清楚。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼連千毅嗆「三重幫派大老都吃屎」，結果凌晨公司就被砸。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼直播主連千毅嗆「三重幫派大老都吃屎」，公司被砸。（圖／記者趙永博翻攝）

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關鍵字：連千毅,三重老大,三蘆兄弟,幫派,堵人

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