被控侵入前夫家縱火！一鸚鵡陳屍　前妻：只是要嚇牠

▲前妻被控闖入前夫家縱火，辯稱是要點火嚇跑企圖撲啄她的鸚鵡。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

突發中心／台北報導

一名戴姓女子被控侵入前夫住家縱火，使得前夫養的寶貝鸚鵡陳屍火場，也造成不小財務損失。戴女否認放火，強調因被鸚鵡撲啄，才會用打火機點火想嚇牠，沒想到引燃一旁衣物。高等法院採信戴女說詞，但引發火警是事實，還是被判5個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

戴姓女子被控於2017年8月離婚後，搬離前夫住處，卻趁前夫及女兒不在家，拿鑰匙潛入並且縱火，還當場傳簡訊給前夫「跟我一起燒死」、「你家失火了」等語。事後雖無造成人員傷亡，戴女也被鄰居拖出，逃離火場，但不僅財務損失前夫心愛的鸚鵡被活活燒死。

戴女強調，她確實有拿鑰匙開門進屋，但屋內前夫養的鸚鵡做勢要撲向她、啄她，她才會拿打火機點火，想嚇退鸚鵡，沒想到揮舞打火機時，沒注意衣櫃門開著，不慎引燃衣物，火勢迅速蔓延，一發不可收拾，並沒有刻意縱火。

但消防局火場鑑定人員證稱，鸚鵡拍打翅膀造成的風力，應會讓打火機火苗熄滅，因此戴女的說法應不予採信。檢方也依據失火時，戴女傳給前夫的簡訊，以及鄰居聽到戴女大喊「我是我放的」，將戴女依縱火罪嫌起訴。

不過法官認為，鄰居作證時表示並不記得戴女說過「火是我放的」，前夫也表示，平日鸚鵡確實對戴女就有敵意，且戴女的愛犬也在屋內，應不會故意縱火，又因屋內潮濕，衣櫥的確偶爾都會開著。

至於消防鑑識人員認為鸚鵡揮動翅膀的風，應會讓打火機熄火部分，開庭時當庭測試，因戴女使用防風式打火機，確實不會熄滅，因此法官認為沒有證據證明戴女故意縱火，依失火燒毀現供人使用住宅罪，判處戴女5個月有期徒刑，得易科罰金。

檢方上訴，認為現場鸚鵡的位置和戴女的位置根本差距甚遠，點火驅趕的說法不足採，加上戴女確實不滿前夫拖延探視女兒的時間，又不接電話，因此縱火洩憤。高等法院則認為應採信戴女說法，駁回檢方上訴。

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