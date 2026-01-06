星宇航空首架A350-1000抵台　2月投入營運布局長程線

▲星宇航空首架A350-1000抵台。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

全台第一架、同時也是星宇航空首架A350-1000廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由星宇航空董事長張國煒親自駕駛啟程，並於台灣時間今天上午10時15分降落桃園國際機場，預計於2月投入營運。

星宇航空表示，A350-1000不僅是星宇航空機隊現階段最大型的廣體客機，也是目前A350機型中最大的型號，不同於以往經典塗裝，採用全新特殊塗裝，融合A350-1000採用碳纖維複合材的概念。今天桃園機場以水門禮迎接，北觀景台更聚集不少航空迷搶先目睹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲星宇航空董事長張國煒親自駕駛首架A350-1000抵台。（圖／星宇航空提供）

星宇航空指出，A350-1000最遠可直飛15,600公里，此次共設置四艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位，預計今年將再有5架陸續加入。

星宇航空表示，首架A350-1000抵台後，預計於2月投入營運，將為未來跨洲市場提供強大運能支撐，短期內A350-1000將優先投入亞洲區域航線的運作，透過密集飛行累積營運經驗，並熟悉機型特性；後續將規劃投入北美與歐洲航線，成為星宇航空拓展美國及歐洲長程市場的主力機種。

▲▼星宇航空首架A350-1000抵台。（圖／星宇航空提供）

星宇航空指出，此次也同步升級全機隊的機上娛樂系統，全艙等皆導入全新3D Route Map，提供實景3D地球視覺，呈現航機在空中的位置與飛行路線，讓旅客探索目的地城市介紹與旅遊亮點。另外，此次也推出全新的Kids Map，以卡通風格的遊戲化互動呈現世界地圖，結合世界地理知識與小遊戲。

星宇航空也說，目前機隊共30架，包括13架A321neo、6架A330neo及10架A350-900，並已訂購10架A350F貨機，未來將同步布局貨運市場。

另外，中華航空日前也向波音公司採購18架787-9以及6架787-10客機，預計今年至2028年逐步交機，其中，今年最快3月起交機、6月上線服務，全年有望交付3至5架，陸續派飛區域、紐澳及長程航線。