直播主連千毅嗆「三重大老都吃屎」　三蘆兄弟火了殺到總統府旁放大龍炮

▲黑道兄弟用紅漆在地上噴連千毅的名字。（圖／記者趙永博翻攝）





社會中心／綜合報導

有黑道背景的「直播拍賣天王」連千毅，6日在直播中被網友鬧場，便請網友到麥當勞吃漢堡，說曾在三重環河南路開過6槍，還嗆「三重幫派大老都是吃屎的」。三重蘆洲的兄弟看到嗆聲影片後，召集一批人馬在今天（7日）凌晨4時多到連千毅位於台北市重慶南路的公司，持鋁棒敲擊路面、施放2枚大龍炮，大喊「連千毅咧」。

連千毅在直播被攪亂的當天晚上，在麥當勞買了超過9個漢堡要請網友吃，並在桌邊開講當年勇。「我沒在跟你騙」，他在影片中對網友說，可以去道上打聽自己曾在環河南路開過6槍的事蹟。

▼直播主連千毅請網友到麥當勞吃漢堡。（圖／翻攝爆料公社）





▲直播主連千毅嗆「三重幫派大老都吃屎」，公司被砸。（圖／翻攝爆料公社）

結果影片在臉書社團「爆料公社」公開後，一批三蘆兄弟便在凌晨4點多聚集到連千毅在重慶南路的公司，持鋁棒在一處十字路口敲擊柏油路面，期間還施放2枚大龍炮，不斷喊著「連千毅咧」、「連千毅咧」？態度極為囂張，恐引起黑幫衝突。連千毅目前則是避不回應。

警方表示，最初獲報的消息是，一群人開著車到現場大聲叫囂甚至放大龍炮，由於事發地點距離總統府僅幾百公尺，因此警方立刻派遣警力趕赴現場，到場時，鬧事的一群人已經離開了。目前警方調閱附近監視器，已經鎖定特定人士，將會積極處理。