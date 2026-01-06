快訊／18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（6日）上午10時56分針對18縣市發布低溫特報，因強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今下午起至明（7日）晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

低溫特報

影響時間：06日上午至07日晚上

＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市

＊黃色燈號(寒冷)：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約15至17度；清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機率，而北部局部地區晚起亦有10度左右或以下氣溫發生的機率。

高溫方面，預測北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至20度，南部及台東約21至23度，中南部日夜溫差較大。降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。



資料來源：氣象署