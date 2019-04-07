加盟胖老爹！南投求回「一尊財神」超虔誠　他嘆生意變差...友一聽笑暈

▲胖老爹示意圖，與本文無關。（圖／記者黃君瀚攝）

網搜小組／綜合報導

許多生意人會特地到南投竹山紫南宮，求金雞母助生意興隆、財運亨通，一名網友表示，朋友最近開店，也去求了一個並虔誠供奉，沒想到生意越來越差，在他好奇詢問之下，瞬間解開謎團，也不禁笑虧，「走到北七路的朋友。」

「台灣迷信不是1、2天了，但供奉財神要供對啊！」網友在爆怨公社語重心長地說，最近他的一位友人開店做生意，於是赴南投求回一隻金雞母；不解的是，明明給祂吃好喝好，生意卻越來越差。

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眼見朋友如此苦惱，原po開玩笑說，「你一定請到一隻懶惰不下蛋的雞母」，而對方也覺得很有這個可能，甚至想乾脆丟掉，他一聽連忙阻止，告誡友人只能送回去。

▲竹山紫南宮春節期間湧入大量人潮，爭相借發財金。（圖／翻攝紫南宮臉書）

閒聊了一會兒他突然發現，還不知道朋友做的生意是什麼，於是拋出疑問，順便轉移話題；結果對方大剌剌地回，「啊丟加盟胖老爹炸雞啊！」此話一出，原po瞬間三條黑線，忍不住吐槽「哇勒看林老師勒，拜金雞賣炸雞，賺得到錢...真的我輸你。」

對此，網友們紛紛笑回，「哈哈哈，很有戲」、「金雞母心驚驚」、「就跟金雞母說，祢不保佑我賺錢，下一隻雞腿我就炸祢」、「雞早跑了」；另外，也有人覺得這與金雞母無關，直說「胖xx的問題吧，跟之前的蛋塔店一樣快到倒店潮。」

說到拜金雞母求財，大家都會想到南投竹山紫南宮，當然求金雞是有一定步驟的，必須先向土地公告知用意，擲筊求得同意後，再花3600元請到金雞，接著繞天公爐3圈，而帶回家後要以茶水、生米等供奉。

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