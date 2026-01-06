石二鍋「為何生意這麼好？」　網曝買單原因：該有的都有

▲石二鍋。（圖／王品提供）

網搜小組／曾筠淇報導

知名連鎖火鍋店「石二鍋」受到許多消費者喜愛，尤其在大賣場或百貨公司美食街，經常可見長長的人龍等候。近日就有網友好奇，石二鍋的排隊人龍總是很長，石二鍋吸引人的原因是什麼呢？貼文曝光後，引起討論。

石二鍋排隊人潮多 網友好奇吸引人的原因

這名網友在PTT上，以「石二鍋吸引人的點是什麼？」為標題發文表示，他經常在大賣場的美食街看到石二鍋，且每次店門口都有一堆人，候位機上更顯示有好幾組客人在等待。原PO透露，他其實還沒吃過石二鍋，因為即便想吃，但一看到大排長龍，就覺得懶得等候，因此他就想知道，石二鍋吸引人的原因是什麼？

網友分享石二鍋生意好的原因

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「至少乾淨衛生」、「不算太貴，該有的都有」、「以前貴，現在反而是便宜的」、「沒亮點但也沒雷啊」、「穩定啊」、「店面多、品質固定、下午也可品嚐、味道能接受」、「品質穩定」、「感覺起來相對乾淨新鮮吧」、「比外面臭臭鍋乾淨衛生啊」。

還有網友表示，「冬瓜茶」、「主要是冬瓜檸檬」、「冬瓜檸檬冰沙」、「冬瓜冰沙」、「冬瓜冰沙吧，那價格要說貴或便宜也都不到，就中間型的」、「乾淨衛生、食材新、冰沙好喝」、「冬瓜檸檬冰沙好喝」。但也有網友直呼，「吃完味道有夠臭」、「不洗頭晚上睡不著，太臭了」。