　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文化大學「香腸伯」癌逝！　校友不捨：後山夜景少一味

香腸伯攤位緊鄰文大後山夜景觀賞點，學生常邊賞景邊品嚐烤香腸，成為校園特有風景。（圖／翻攝自中國文化大學不分屆臉書）

▲香腸伯攤位緊鄰文大後山夜景觀賞點，學生常邊賞景邊品嚐烤香腸，成為校園特有風景。（圖／翻攝自中國文化大學不分屆臉書）

圖文／CTWANT

文化大學後山憑藉俯瞰北市夜景的優勢，一直是台北陽明山地區著名的賞景熱點。許多文大學生在求學期間，都曾站在大孝館旁的斜坡上眺望城市燈火，伴隨著夜色中飄來的香腸香氣，來自那位熟悉的「後山香腸伯」。然而近日有網友在臉書社團「中國文化大學不分屆」貼文指出，香腸伯已於去年底因癌症離世，消息一出，引發一波追憶與不捨。

貼文中，一名林姓校友回憶道，從大一認識阿伯至今已超過十年，彼此從寒暄幾句的客人，變成能閒聊至深夜的熟識。「冬天寒流來時，還會一起在攤位旁燒柴取暖聊天。那樣的畫面，如今再也看不到了。」他感嘆，「總以為一切是理所當然，遺憾這天還是來了……感謝阿伯一路陪伴，願您在另一個世界一切安好。RIP，致青春回憶中的美味。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化大學後山香腸伯擺攤處，簡單攤位掛著『瞬取小燈』，成為許多學生夜遊回憶的一部分。（圖／翻攝自中國文化大學不分屆臉書）

▲腸伯擺攤處簡單攤位掛著『瞬取小燈』，成為許多學生夜遊回憶的一部分。（圖／翻攝自中國文化大學不分屆臉書）

不少網友在貼文下方留言悼念：「以前在校時常吃，那味道真的不錯」、「什麼…畢業十年了，中間有回去吃過一次，香腸還是那麼香」、「還沒吃過就走了，好可惜」、「有次還跟阿伯一起烤火，大半夜兩人邊烤木頭邊聊天」、「謝謝阿伯，後山的夜不會一樣了」。

這位香腸伯在文化大學後山擺攤已有二十餘年，雖未固定營業時間，但每逢天氣晴朗的夜晚，他常騎著機車上山，於斜坡一隅架起簡單攤位，掛著一盞寫著「瞬取小燈」的燈籠，販售現烤香腸。他總是穿著厚外套、嘴裡叼著煙，一邊烤香腸一邊熱情地招呼經過學生：「帥哥美女要不要吃香腸？」這份親切與人情味，成為許多校友心中不可抹去的青春記憶。

香腸伯的攤位，也許只是學校外一個簡單的角落，卻承載了無數文化大學學子與校友的青春情感與校園回憶。他的離開，為後山的夜色增添了一抹難以抹去的思念與感懷。

延伸閱讀
月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　台鐵幽默回應了
王俐人爆離婚！切了小7歲演員尪　男方4年前「用廁所紙求婚」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一片白凍至周末「割離極渦」到台灣很冷　鄭明典：看可多近寒流

健檢報告「數字正常」卻突倒下！醫師曝5關鍵助判斷：身體早有負擔

冷到晚上睡不著！醫師分享「三明治蓋法」：蓋對順序明顯變暖

配眼鏡「破萬元是盤子嗎？」　一票人吵翻！視光系生解答

信東「欣福膜衣錠」抗生素22萬錠流入市面　溶離不合格緊急回收

【廣編】「馬」上就有錢！大甲鎮瀾宮2026馬年錢母震撼亮相

外送員嘆「血淚堆出專法」　批疊單制度不公、盼不再被剝削

「年輕人不買車」錢都拿去享樂　他嘆：窮了嗎？網曝1狀況才需要買

不考慮薪水！什麼工作「事少沒壓力」　網點名1類型：符合所有條件

國寶大師親臨《森動藝起》　東森藏寶閣2026開年首展登場

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

一片白凍至周末「割離極渦」到台灣很冷　鄭明典：看可多近寒流

健檢報告「數字正常」卻突倒下！醫師曝5關鍵助判斷：身體早有負擔

冷到晚上睡不著！醫師分享「三明治蓋法」：蓋對順序明顯變暖

配眼鏡「破萬元是盤子嗎？」　一票人吵翻！視光系生解答

信東「欣福膜衣錠」抗生素22萬錠流入市面　溶離不合格緊急回收

【廣編】「馬」上就有錢！大甲鎮瀾宮2026馬年錢母震撼亮相

外送員嘆「血淚堆出專法」　批疊單制度不公、盼不再被剝削

「年輕人不買車」錢都拿去享樂　他嘆：窮了嗎？網曝1狀況才需要買

不考慮薪水！什麼工作「事少沒壓力」　網點名1類型：符合所有條件

國寶大師親臨《森動藝起》　東森藏寶閣2026開年首展登場

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

生活熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

2026馬年！　5生肖要小心

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

年費變1500！一票喊「去日本好市多辦」　內行揭殘酷現實

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

不是性愛照最噁！律師見「這照片」秒反胃

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

00後新人上班玩手機！網見薪水傻眼了

「噴1萬元配眼鏡」懷疑被當盤子！內行揭真相

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」到明晚

更多熱門

相關新聞

台南「離婚500元」招牌爆紅！日本遊客狂朝聖打卡

台南「離婚500元」招牌爆紅！日本遊客狂朝聖打卡

最近有位日本網友到台南玩，發現府前路有塊特別的招牌，上面寫著「離婚500元」，讓他驚呼是否已成為另類觀光景點。照片曝光後，吸引大批日本民眾留言討論，紛紛曬出曾造訪該處的照片，更有人笑稱，這塊招牌已成為來台南必拍畫面。

專家曝飛機座椅「全是藍色」原因：能騙過大腦

專家曝飛機座椅「全是藍色」原因：能騙過大腦

7款「嬰幼兒海苔」重金屬超標！醫：恐傷腦腎

7款「嬰幼兒海苔」重金屬超標！醫：恐傷腦腎

23歲大陸女導演「柬埔寨墜樓亡」！

23歲大陸女導演「柬埔寨墜樓亡」！

拒讓「美國人」接班！中國鞋王汪海：與兒斷絕關係

拒讓「美國人」接班！中國鞋王汪海：與兒斷絕關係

關鍵字：

文化大學香腸伯周刊王

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面