　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

5歲女離奇瘦成骨架！媽媽一句「沒戴項鍊」　讓醫師驚醒救回一命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼5歲女離奇瘦成骨架！媽媽一句「沒戴項鍊」　讓醫師驚醒救回一命。（圖／翻攝自當事人臉書）https://www.facebook.com/kirra.carmichael/photos?lst=100001636378560:100001832327260:1554558195

▲5歲女童體內取出的鈕扣電池，且邊緣已經腐蝕。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本一名5歲女童誤食鈕扣電池，卡在食道深處半年，導致發高燒嘔吐等症狀，還瘦成皮包骨。當時女童雙親找不到原因，多次帶女兒就醫，但醫師根本沒當一回事，直到替女童照X光，告知下一個檢測必須把「項鍊」拿下來時，聽到母親冒出一句「她根本沒戴項鍊阿」，才讓醫師驚覺大事不妙，趕緊動手術救人。

綜合外媒報導，女童卡麥克兒（Shaylah Carmichael）半年前在四下無人時，誤吞了1顆鈕扣型水銀電池，之後便常常跟媽媽說喉嚨痛、疲倦，甚至出現食不下嚥、體重驟降等症狀，短短半年瘦成骨架。

32歲媽媽琪拉（Kirra Carmichael）很擔心，曾在第一時間帶女兒到醫院檢查，但都被醫師以「無大礙」為由打發。她不死心，帶著女兒積極求診，還傳了女兒喝水很痛苦的影片給醫師，但拖了2、3個月都沒回應。

▲▼5歲女離奇瘦成骨架！媽媽一句「沒戴項鍊」　讓醫師驚醒救回一命。（圖／翻攝自當事人臉書）https://www.facebook.com/kirra.carmichael/photos?lst=100001636378560:100001832327260:1554558195

▲卡麥克兒出現高燒、嘔吐症狀，半年來瘦剩骨架。

上月28日，卡麥克兒狀況惡化，開始發高燒、嘔吐，琪拉帶著女兒到醫院急診室，但等了近3小時都沒醫師來看診，還被醫護人員要求「先回家」。琪拉忍無可忍，堅持要帶著女兒在急診室過夜。

隔天，兒科醫生進行初步診察，安排卡麥克兒本月2日照X光，隨後請琪拉把女兒身上的「項鍊」拿下來。但琪拉說，「她根本沒帶項鍊啊」，才讓醫師驚覺卡麥克兒胸前的「圓形物體」根本不是項鍊，趕緊安排手術。

經過2個半小時手術，醫生發現1顆鈕扣電池卡在卡麥克兒食道深處，而且已遭侵蝕，導致食道組織受損。由於傷口非常大，出血也很多，院方又進行了修復手術，好在卡麥克兒目前已脫離危險，只要持續治療即可。

▼起初醫生以為圓形物體是項鍊，直到母親一句話，才驚覺事情不單純。

▲▼5歲女離奇瘦成骨架！媽媽一句「沒戴項鍊」　讓醫師驚醒救回一命。（圖／翻攝自當事人臉書）https://www.facebook.com/kirra.carmichael/photos?lst=100001636378560:100001832327260:1554558195

ET快訊
阿妹《三天三夜》創作人阿怪病逝…享年45歲！4天前才PO文
懷孕吃生菜沙拉！她高燒4天產子　兒一出生「慘罹2重症」

關鍵字：水銀電池,項鍊,鈕扣電池

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5歲女離奇瘦成骨架！媽媽一句「沒戴項鍊」　讓醫師驚醒救回一命

房產商「放生40公斤蛇」求財運　丟河邊山上…擠一團嚇壞人

卡車翻覆啤酒灑滿地　上百民眾瘋狂湧入「免費暢飲」…警察在旁冷看

川普推特語錄／若墨西哥管不住非法移民　美國將加徵關稅及關閉邊境

5日才進釣魚台海域巡航　4中國海警船再度於外圍海域航行

7歲小孫女姐妹被逼「脫褲伺候爺爺」　奶奶出門…家裡變地獄！

川普喊話：美國已經滿了！　要墨西哥管好移民…否則祭出25%關稅

「坐在肚子上5、6分鐘」　23歲姐踩死3歲弟：照顧他太麻煩

糗！廣東省長送首爾市長秘密禮物　打開竟是政敵肖像畫

19歲噁弟「挑13歲嫩妹」逼開腿硬來　調教筆記本記下完整過程！

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

陳喬恩一張嘴「牙齒卡超長菜渣」　爽朗反應笑翻粉絲：撿撿偶包！

2019桃園彩色海芋季正式開跑！ 展區5公頃逾23萬花海陪你過假日

申報扶養4大眉角一次看懂　三代同堂可省稅2萬6千元

蘇有朋看「小虎隊畫面」哭了！　吐24年前解散心聲...

5歲女離奇瘦成骨架！媽媽一句「沒戴項鍊」　讓醫師驚醒救回一命

房產商「放生40公斤蛇」求財運　丟河邊山上…擠一團嚇壞人

卡車翻覆啤酒灑滿地　上百民眾瘋狂湧入「免費暢飲」…警察在旁冷看

川普推特語錄／若墨西哥管不住非法移民　美國將加徵關稅及關閉邊境

5日才進釣魚台海域巡航　4中國海警船再度於外圍海域航行

7歲小孫女姐妹被逼「脫褲伺候爺爺」　奶奶出門…家裡變地獄！

川普喊話：美國已經滿了！　要墨西哥管好移民…否則祭出25%關稅

「坐在肚子上5、6分鐘」　23歲姐踩死3歲弟：照顧他太麻煩

糗！廣東省長送首爾市長秘密禮物　打開竟是政敵肖像畫

19歲噁弟「挑13歲嫩妹」逼開腿硬來　調教筆記本記下完整過程！

清明連假照營業！三重鹹酥雞攤10秒遭竊3萬元　越籍老闆娘「發雞排緝凶」

《青春有你》決賽曲爆抄襲！一聽好熟悉「超像Wanna One」　粉絲怒：根本翻唱

2天連3起魔神仔牽人？阿嬤倒草叢「失控狂笑」：祂帶我來玩…員警全嚇傻

王嘉爾想到「擊劍」倒數5秒給不出評分　衛生紙遮臉低頭哽咽

安迪逝世...阿娥帶愛女林吟蔚「合體拍《戲說》扛家計」

台南安平路邊撿到比特犬「很親人」　沒掃到晶片…待失主認領

洗完柔順不是好事！「洗髮精3大地雷」這成份易過敏

不被舊貓接納只好住店裡　小黑意外成活招牌…餐廳全是牠裝飾品

5歲女離奇瘦成骨架！媽媽一句「沒戴項鍊」　讓醫師驚醒救回一命

5種渣男遇到直接放生！雙重標準會劈腿、中央空調人人暖

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

國際熱門新聞

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

78%犯罪者自白！這6種照片別..

長腿熟女接海外廣告　竟慘被遣返

川普求美中貿易協定　暫緩對台軍..

大揭密！AV女優下海前「履歷」..

小孫女姐妹被逼伺候爺爺　家裡變..

大學影響力排名　慈濟全台第一

高材生揪老婆遊世界　回家卻「捅..

詭！夫妻到親戚家捻香　么兒「吊..

與雙胞胎男生女　DNA太接近找..

全球首隻人工授精美洲虎　出生2..

1件1萬2！名牌推「牛仔內褲」..

卡車裝滿啤酒翻覆　民眾湧入暢飲

出院才5天！精神分裂女推人下鐵..

更多熱門

相關新聞

HEARTS ON FIRE年度高級訂製珠寶展

HEARTS ON FIRE年度AERIAL高級訂製珠寶展，以璀璨的完美火光捕捉大自然變幻莫測的美轉瞬之美。

《哈利波特》愛情魔藥手環招桃花

已婚渣男偷前女友家珠寶　四角褲露餡

10個Supreme最火配件！

充電器半插！她意外毀情人節禮物

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外面等」暖炸

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

年輕男一陣猛咳　當場咳出扁桃腺

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

黃金蟹剝殼見臭綠膏　女回好市多秒退

消防員CPR割喉男！無線電突傳：謝謝

最萌寶寶誕生！胡婷婷秘產混血兒長大帥炸

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

洞房夜啊嘶洩洪了！老婆「疑惑問一句」他4天閃離

更多

最夯影音

更多

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面