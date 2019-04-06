5歲女離奇瘦成骨架！媽媽一句「沒戴項鍊」　讓醫師驚醒救回一命

▲5歲女童體內取出的鈕扣電池，且邊緣已經腐蝕。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本一名5歲女童誤食鈕扣電池，卡在食道深處半年，導致發高燒嘔吐等症狀，還瘦成皮包骨。當時女童雙親找不到原因，多次帶女兒就醫，但醫師根本沒當一回事，直到替女童照X光，告知下一個檢測必須把「項鍊」拿下來時，聽到母親冒出一句「她根本沒戴項鍊阿」，才讓醫師驚覺大事不妙，趕緊動手術救人。

綜合外媒報導，女童卡麥克兒（Shaylah Carmichael）半年前在四下無人時，誤吞了1顆鈕扣型水銀電池，之後便常常跟媽媽說喉嚨痛、疲倦，甚至出現食不下嚥、體重驟降等症狀，短短半年瘦成骨架。

32歲媽媽琪拉（Kirra Carmichael）很擔心，曾在第一時間帶女兒到醫院檢查，但都被醫師以「無大礙」為由打發。她不死心，帶著女兒積極求診，還傳了女兒喝水很痛苦的影片給醫師，但拖了2、3個月都沒回應。

▲卡麥克兒出現高燒、嘔吐症狀，半年來瘦剩骨架。

上月28日，卡麥克兒狀況惡化，開始發高燒、嘔吐，琪拉帶著女兒到醫院急診室，但等了近3小時都沒醫師來看診，還被醫護人員要求「先回家」。琪拉忍無可忍，堅持要帶著女兒在急診室過夜。

隔天，兒科醫生進行初步診察，安排卡麥克兒本月2日照X光，隨後請琪拉把女兒身上的「項鍊」拿下來。但琪拉說，「她根本沒帶項鍊啊」，才讓醫師驚覺卡麥克兒胸前的「圓形物體」根本不是項鍊，趕緊安排手術。

經過2個半小時手術，醫生發現1顆鈕扣電池卡在卡麥克兒食道深處，而且已遭侵蝕，導致食道組織受損。由於傷口非常大，出血也很多，院方又進行了修復手術，好在卡麥克兒目前已脫離危險，只要持續治療即可。

▼起初醫生以為圓形物體是項鍊，直到母親一句話，才驚覺事情不單純。