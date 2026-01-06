定期定額0050！一看創新高「懊惱沒取消扣款」　幾天後結果大轉

▲黃大米定期定額0050。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

知名作家黃大米近日在個人臉書粉專分享她的投資心得，以「投資小白」的角度，揭露自己定期定額買入0050的經驗。她透露，自己曾因扣款日當天股價創下新高點，讓她一度萌生取消扣款的念頭，沒想到後來價格再往上，讓她頓時覺得定期定額比人腦判斷好太多。貼文曝光後，引起討論。

扣款日剛好是0050新高點！一度想取消扣款

黃大米在臉書粉專上發文表示，她持續以定期定額的方式買0050，日前她注意到，自己設定的扣款日期，正好是0050的「新高點」，因此不禁想心想「早知道應該先取消扣款」，並認為當月是買在高點了。

一看0050之後的價格！認為定期定額比人腦判斷好太多

黃大米接續表示，沒想到就在她內心糾結完後，今天0050的價格竟然又創下新高，讓她突然領悟到，如果不是依賴定期定額這種「不帶人性情感」的方式去買進，自己一定會不敢追高。

黃大米也說，定期定額比人腦判斷好太多，目前她的獲利是13%。有了這次經驗，作為投資小白的她，便決定定期定額買入台積電的零股。但她也說，如果投資經驗已經很豐富，倒是不用參考她的方式，是她還要跟其他人學習。