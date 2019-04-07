劈腿前男友「我單身了」！千人狂勸莫回頭　她爽曝冏況：小三小四要找他

▲原PO收到前男友傳來的訊息。（示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／綜合報導

女人的感情中，總是會遇到幾次渣男，不過也因為這些經驗，總能使人成長許多。一名女網友表示，她的前男友劈腿後，她選擇分手，沒想到最近對方突然私訊她，內容讓她看了超級無言，也不解地問「他想表示啥？」看到貼文後，其他人趕緊留言「母湯回頭喔」、「犯賤而已」、「換妳問他了，會仰式嗎？」

「想問各位老大，前男友劈腿我選擇分手，但最近他突然密我說『我單身了』」，這名女網友在臉書《爆廢公社》貼出前男友傳來的訊息截圖，忍不住問「他想表示啥？我看到是挺無言的」。只見兩人對話如下：

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前男友：「對不起，我不知道該不該密妳。」

原PO：「說。」

前男友：「我單身了。」

原PO：「重點？」

前男友：「分了。」

原PO：「嗯。」

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▲前男友的訊息讓網友氣得牙癢癢。（示意圖／pakutaso）

看到對話後，其他人趕緊開勸，「妳不是資源回收桶」、「妳不要答應他哦我先說（忍不住開啟朋友勸導模式）」、「備胎的概念」、「犯賤而已，妳千萬別回頭」、「就空虛寂寞找炮友啊」、「下身沒人陪了吧。所以往回找。所以別傻了。劈腿慣性有一就有二」。

原PO也在留言處表示，她只是覺得很無言，並沒有被對方的話影響，讓網友不要擔心；她還透露，前男友會分手的原因，似乎和劈腿又有關係，「小三小四要聯合找這個男生的樣子」。

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▼前男友和原PO訊息對話。（圖／翻攝自爆廢公社）