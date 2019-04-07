　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

劈腿前男友「我單身了」！千人狂勸莫回頭　她爽曝冏況：小三小四要找他

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（示意圖／記者周姈姈攝）

▲原PO收到前男友傳來的訊息。（示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／綜合報導

女人的感情中，總是會遇到幾次渣男，不過也因為這些經驗，總能使人成長許多。一名女網友表示，她的前男友劈腿後，她選擇分手，沒想到最近對方突然私訊她，內容讓她看了超級無言，也不解地問「他想表示啥？」看到貼文後，其他人趕緊留言「母湯回頭喔」、「犯賤而已」、「換妳問他了，會仰式嗎？」

「想問各位老大，前男友劈腿我選擇分手，但最近他突然密我說『我單身了』」，這名女網友在臉書《爆廢公社》貼出前男友傳來的訊息截圖，忍不住問「他想表示啥？我看到是挺無言的」。只見兩人對話如下：

請繼續往下閱讀...

前男友：「對不起，我不知道該不該密妳。」
原PO：「說。」
前男友：「我單身了。」
原PO：「重點？」
前男友：「分了。」
原PO：「嗯。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼愛情,情侶,男女,劈腿,分手。（圖／翻攝自pakutaso）

▲前男友的訊息讓網友氣得牙癢癢。（示意圖／pakutaso）

看到對話後，其他人趕緊開勸，「妳不是資源回收桶」、「妳不要答應他哦我先說（忍不住開啟朋友勸導模式）」、「備胎的概念」、「犯賤而已，妳千萬別回頭」、「就空虛寂寞找炮友啊」、「下身沒人陪了吧。所以往回找。所以別傻了。劈腿慣性有一就有二」。

原PO也在留言處表示，她只是覺得很無言，並沒有被對方的話影響，讓網友不要擔心；她還透露，前男友會分手的原因，似乎和劈腿又有關係，「小三小四要聯合找這個男生的樣子」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼前男友和原PO訊息對話。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（）

ET快訊
路口對決！國產休旅撞凹「海神」車牌噴飛　女駕駛嚇：怎麼賠
戴資穎大馬賽奪今年首冠！三連霸到手
「好市多薯條」強勢回歸！1包只要285元　薯粉曝：用氣炸鍋超

關鍵字：劈腿,前男友,訊息,分手,爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／直播主連千毅嗆「三重大老都吃屎」　三蘆兄弟火了殺到總統府旁放大龍炮

影／「鼻血妹」搭高鐵睡著　被台中年輕孕婦「叫醒讓座」！回嗆5分鐘後心軟了

影／5歲女離奇瘦成骨架！媽媽一句「沒戴項鍊」　讓醫師驚醒救回一命

影／清明掃墓！嬸嬸狂炫兒女：國中第一名畢業　她冷揭報應「被退學了」全場安靜

影／「三重大老都吃屎」三蘆弟兄大龍炮約戰！連千毅急喊誤會：酒喝多了

影／給40歲以下年輕人：一定要存到40萬！用「這個方法」戶頭永遠都有錢

影／惡鄰「熱水淋蛋」燙到熟！鵝媽媽悲鳴繼續孵　嬤到案：吵到我不得安寧

台塑六輕廠爆炸！環團轟只顧營收不重視工安...自主管理問題大　

2張照擄獲鄉民！台俄混血「美胸爆青筋」辣翻　身分曝光…網驚：是3寶媽

刺青哥洗澡「轉吧轉吧七彩霓虹燈」！他被鄰居遷怒：不是我啊　結局超療癒

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

嗆炸總統府「人生最後一戰」！ 吃屎哥2小時被上銬慘況曝光

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

台塑六輕廠爆炸！環團轟只顧營收不重視工安...自主管理問題大　

2張照擄獲鄉民！台俄混血「美胸爆青筋」辣翻　身分曝光…網驚：是3寶媽

刺青哥洗澡「轉吧轉吧七彩霓虹燈」！他被鄰居遷怒：不是我啊　結局超療癒

「百萬人次」幸運兒一週未現身　北捷持續「貼公告通緝」

姊姊生理期！3歲表妹一看「馬桶都是血」秒懂　67字網讚爆：健康教育進步了

收假日國5北上時速不到40！高乘載管制7小時　晚間6時車潮可望紓解

家庭式髮廊=八卦中心！阿姨「嘴巴沒停過」超會聊　她看傻：都與頭髮無關

出國看這裡！桃機三航廈施工　4/9起「入、出境分流」改道

賠上百萬、臉慘被燙傷後...果農打造鋼鐵農業　成進攻型外銷典範

劈腿前男友「我單身了」！千人狂勸莫回頭　她爽曝冏況：小三小四要找他

小主人驚醒哭鬧！霸氣喵保姆「肉球關燈」　耐心哄睡：哩緊睏

小丑女「貼布繡西裝外套」下半身更搶眼！　網跪了：只有姊能駕馭

這！就是美女／38D彈腿開無辜樣　索爾深邃眼神讓人想疼愛

台塑六輕廠爆炸！環團轟只顧營收不重視工安...自主管理問題大　

不斷更新／林書逸、林立陽春砲互炸　7局結束象2：1猿

過了甜蜜期也不怕！女孩學會「這5招」，愛情永保鮮

YAMAHA「MT-09」紅牌重機新色上陣！霧面金屬淡灰色好高級

大甲媽起駕「一生至少參加一次」　蔡英文：這是台灣人的信仰

誰的「黃金雞腿」掉了！　他遇「都市傳說」網友求外送

直接在你旁邊游！日本打造「水族館廁所」　網直呼：超美der~

生活熱門新聞

爸爸癌末住院…病房外傳出鐵鏈聲

給40歲以下年輕人：一定要存到..

賣車養學生妹！負債40萬女友被..

潮牌背包送洗　拿回來「變全新白..

媽帶2歲兒要停親子車位！金色保..

夜市撈到魚！媽回家竟海噴5千元

旗山買蔥油餅　低胸妹渾圓掉出來

女方「愛的擊掌」懶得脫上衣了　..

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外..

收驚3次沒效！他一看：帶「這樣..

求回財神生意卻變差！友一聽笑暈

消防員CPR割喉男！無線電突傳..

超浮誇「熟成牛排水餃」！網跪求..

「好市多薯條」強勢回歸！1包4..

更多熱門

相關新聞

超浮誇「熟成牛排水餃」！網跪求開團

「熟成牛排」的原理和乳酪很類似，都是需要經過一段時間，用特定的溫度和濕度，讓食材經過靜置、發酵，形成更好的風味。有肉品業者就將熟成牛排進行創意改造，把牛排包到傳統的水餃裡面，民眾嚐鮮後也表示肉質很軟嫩好吃，一顆10元非常值得，網友們也紛紛敲碗求團購。

賣車養學生妹！負債40萬女友被睡走了

旗山買蔥油餅　低胸妹渾圓掉出來

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外面等」暖炸

婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」超疼媳婦

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三蘆兄弟火了

快訊／阿怪妹妹發臉書證實死訊

搭高鐵被孕婦叫醒讓座！她回嗆心軟

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話救回

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤會

即／台中大遠百墜落！女摔13樓身亡

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

中職超波動！甜美妹「撐爆兄弟2字」網晃到頭暈

爸爸癌末住院…病房外傳出鐵鏈聲

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了」求償咖啡店114萬　

鄰嬤熱水燙蛋！鵝媽媽悲鳴繼續孵

野生韓國瑜10月前孤獨吃麵照！網心酸

女子試1次慘暈船愛上　怒告性侵

18歲辣媽吃避孕藥小腹「一夜隆起」生2女兒

更多

最夯影音

更多

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面