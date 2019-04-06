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家中神壇3杯水「突變少+消失」！她灑香灰追查答案…驚見怪異現象

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▲家中的「3杯水」出現怪異現象，一查竟然發現是喵星人，奴才目睹貓咪的行為。（圖／翻攝自「靈異公社」臉書）

▲家中的「3杯水」出現怪異現象。（圖／翻攝自「靈異公社」臉書）

網搜小組／綜合報導

多數民眾最怕遇到無法解釋的現象。一名女網友在臉書上透露，她搬新家後，一個月內都沒有發生什麼奇怪的事情，然而最近供奉神明的「3杯水」竟然出現了無法解釋的怪異現象，除了水位明顯降低之外，其中兩杯水還憑空消失，直到現在的情況依舊，她慢慢抽絲剝繭找答案，卻發現驚人的事實。

女網友在臉書社團「靈異公社」發文，內容指出，自己剛搬來一個月也沒有發生什麼奇怪的事，頂多家裡會突然出現敲敲打打的聲音，但不至於影響到她。可是就在前天，她往常供奉神明的「3杯水」，突然發生了她無法解釋的現象，一直到今日情況依然。

請繼續往下閱讀...

第一天晚上，原PO發現神明的兩杯水竟然憑空消失不見了。隔天晚上，兩杯「滿杯水」竟然變兩杯「半杯水」；而且到了凌晨，她又發現兩杯水直接不見！於是她將香灰鋪在水杯旁的神桌上，看看能否查到什麼異狀。

沒想到，真的有驚人的發現！原PO發現，桌上水杯旁的香灰出現了散開的情形，更有殘留的腳印，同時也看到兩杯水又不見了，「我似乎意味到什麼了！我走到房門口，看著在我床上睡覺的拿鐵愛貓和床……嗯，我的床上有香灰。」

▲家中的「3杯水」出現怪異現象，一查竟然發現是喵星人，奴才目睹貓咪的行為。（圖／翻攝自「靈異公社」臉書）

▲▼沒想到一查，竟然發現「凶手」是喵星人，女網友親眼目睹貓咪的行為，而且床上還有香灰。（圖／翻攝自「靈異公社」臉書）

▲家中的「3杯水」出現怪異現象，一查竟然發現是喵星人，奴才目睹貓咪的行為。（圖／翻攝自「靈異公社」臉書）

文章一出，網友們看到這段「家中發生的靈異故事」後紛紛留言表示：「虎爺顯靈」、「我就知道～我家的也會這樣喝」、「喵星人跟神桌上的每一尊都是麻吉，你認了吧～你動不了牠」、「拿鐵貓，真會挑，挑神茶。喝好喝滿，長大大」、「這是爆笑靈異嗎」、「我家的小時侯也會偷喝敬茶，經過拖鞋恐嚇後就學乖了」、「牠只是去跟神明下棋，一同喝茶」。

還有網友表示：「難道神明邀我喝茶也要告訴妳」、「如果水改成米酒，我相信就不會減少了」、「哈哈哈，果然是貓」、「貓皇表示：還不快把你的臭腳拿開」、「我家的貓也會！還把過年拜拜用的發糕刁下來當球玩，把我嚇出一身汗，趕快點香道歉」、「我家的從來不上神桌，應該是媽祖沒揪過她，所以不敢上去」、「神壇的剋星」。

▼還有網友分享家中的貓咪有著類似的情形。（圖／翻攝自「靈異公社」臉書）

▲家中的「3杯水」出現怪異現象，一查竟然發現是喵星人，奴才目睹貓咪的行為。（圖／翻攝自「靈異公社」臉書）

▲家中的「3杯水」出現怪異現象，一查竟然發現是喵星人，奴才目睹貓咪的行為。（圖／翻攝自「靈異公社」臉書）

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關鍵字：神壇,靈異,怪異,貓咪,靈異公社

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