訂外送！他新戶打7折先刷卡　「收原價+外送費」友全傻了：看清一個人

▲近來多家外送廠商進軍台灣市場，爭奪新興商機。圖為外送人員示意圖。（圖／東森新聞／示意圖）

記者黃君瀚／綜合報導

朋友間談錢傷感情，近日就有一群朋友app訂餐叫外送，其中1人正好是全新用戶，可享整筆訂單7折折扣，就由他負責先刷卡付帳。等餐點都到齊之後，付款人便向眾人收錢，計算基準是餐點原價加上平分的外送費，瞬間大家都感到無言以對，也在網上引發不小爭論。

網友在PTT發文，表示最近跟另外4名友人一起叫外送，A男是平台新用戶可以打7折，大家便開心透過A的帳號訂餐，也先由他刷卡付帳。餐點來了之後，A向所有人收錢，結果照餐點原價收費，同時要求所有人平分外送費，等於7折優惠不共享，讓他大傻眼。

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網友說，本來設想好的狀況是，A男有7折優惠券，等於所有餐點都打7折，那麼有人點60元的餐點，就該只收42元，「所有人付的錢加起來就是本來A付出去的優惠價」。這件事顛覆了他常理判斷和從小教育，何況A男是認識多年的朋友，最後只無奈吐了5字，「看清一個人」。

文章貼出，網友一面倒認為A男觀念有問題，「他想賺大家的30%？那分開訂吧」、「佔朋友便宜，姆湯」、「我朋友也有這種，明明優惠連一塊也要跟我們貪」、「我會說，付原價我們自己買就好」、「這種還叫朋友嗎」、「你才花多少錢就看清楚一個人，根本賺爆」、「直接放生，憑什麼A還可以賺差價。」

不過也有些網友認為，優惠通常只能用1次，A獨享也是他的權力，「都可以，畢竟沒優惠還是付那些錢，人總是這樣」、「先說好就好，愛買不買」、「這沒什麼當然吧？沒有他的存在你們都享受不到7折耶。」

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