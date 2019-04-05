今年遊土耳其！婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」超疼3媳婦　孫女羨慕：寵上天

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

婆媳大戰層出不窮，但這一家的婆婆卻是把媳婦們寵上天。一名女網友發文表示，奶奶每年過節、生日等，共會包給媳婦們4次紅包，國內外旅遊也都會幫她們報名，猶如母女般的好感情，讓身為孫女的她羨慕不已。

女網友在「爆廢公社」說道，「看到很多有婆媳問題的家庭，回過頭來看，我奶奶對她的3個媳婦（包含我媽）寵到飛上天」，每逢春節、婦女節、母親節及媳婦的生日，婆婆都會包紅包，當然過年時，每個媳婦也會包給婆婆5000元。

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不僅如此，老人家每年1次國外及1次國內旅遊，也會幫兒媳們報名，而假日則會一起逛百貨公司、喝下午茶，「他們今年下半年要去土耳其，我伯母跟嬸嬸還有我媽真的超幸福。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網友們看完紛紛大讚，「終於看到有好婆婆了」、「請問你家還有哥哥或弟弟缺老婆嗎」、「非常有智慧的好婆婆」、「別人的婆婆總是不會讓人失望」、「家合萬事興」、「每個家庭都能像你們家族一樣就太好了」。

許多人在羨慕的同時，也不禁好奇問，「幫報名，也幫付團費嗎？」對此，原po解答，「他們都自由行，阿嬤付機票，剩下他們自己出」，而且老人家連孫媳婦都顧到，生日還會送名牌包。

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