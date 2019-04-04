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台南市府協調合作展現高效率 清明連假首日火警少一半

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▲台南市在清明連假首日至傍晚6時止，雜草公墓火警發生件數26件，比2018年同日減少一半，展現市府團隊高效能的成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市在清明連假首日至傍晚6時止，雜草公墓火警發生件數26件，比2018年同日減少一半，展現市府團隊高效能的成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明期間雜草公墓火警件數攀升，往往造成消防人員疲於奔命，台南市長黃偉哲特別重視此狀況，今年指示市府各局處通力合作以減少災害發生，4月4日清明連假首日至傍晚6時止，雜草公墓火警發生件數26件，比2018年同日減少一半。

▲台南市在清明連假首日至傍晚6時止，雜草公墓火警發生件數26件，比2018年同日減少一半，展現市府團隊高效能的成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2019年清明節前，由民政局及各區公所預先進行公墓除草及清運工作，減少可燃物的堆積，消防局除了針對轄內以往發生火災頻率高、地形崎嶇及搶救不易之墓區研擬因應對策，策訂具體防救作為，亦積極進行防火宣導，對於發生火災頻率較高之墓區及時段，規劃派遣人車巡邏或駐點方式進行警戒，並提供水源，供民眾於燃燒冥紙後，澆熄火源，以免不慎引發林野火災。

▲台南市在清明連假首日至傍晚6時止，雜草公墓火警發生件數26件，比2018年同日減少一半，展現市府團隊高效能的成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2019年清明連假首日統計至傍晚6時許，雜草公墓火警發生件數26件，比2018年同日52件少一半。台南市消防局長李明峯指出，進是市府團隊共同努力的成果，較去年減少一半，5日再繼續努力。

消防局指出，消防局事前也因應購買輕型消防衣，也增購很多輕型消防裝備，加上上週的防火示範演練，展現市府團隊高效能的成果，借由降低災害之傷亡與損失，使台南市成為宜居城市。

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關鍵字：台南,市府,協調,合作,高效率,清明,火警

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